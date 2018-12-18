2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ekonomik krizin iki nedeni olduğunu savunarak, "Birincisi kamu kaynaklarının yıllardır bilerek, isteyerek iktidar tarafından üretici güçler yerine kendine yandaş yetiştirmek için rantçı sermayeye aktarılmış olması. İkincisi de hukuku, kapsayıcı kurumları, demokrasiyi yok sayan tek adam anlayışı ve onun rejimi. Her ikisi de yabancı bir başkentte kurulmadı. Bu koşulların hepsi, bu cumhuriyetin başkenti Ankara'da, üstelik yanlışlıkla değil, bilerek ve isteyerek sarayda iktidar tarafından kuruldu." dedi.

"Ama bütün veriler aksini iddia ediyor. Açıkki yanıtı almış olanlar 'Kriz miriz yok.' diyenler. Ağır bir kriz var. Bu krizin iki temel nedeni var; birincisi kamu kaynaklarının yıllardır bilerek, isteyerek iktidar tarafından üretici güçler yerine kendine yandaş yetiştirmek için rantçı sermayeye aktarılmış olması. İkincisi de hukuku, kapsayıcı kurumları, demokrasiyi yok sayan tek adam anlayışı ve onun rejimi. Her ikisi de yabancı bir başkentte kurulmadı. Krizi doğuran bu koşulların hepsi, bu cumhuriyetin başkenti Ankara'da, üstelik yanlışlıkla değil, bilerek ve isteyerek sarayda iktidar tarafından kuruldu."

- "Rant vergisi getirilmeli"

Böke, 2019 yılı bütçesiyle "IMF'siz bir IMF programının dayatıldığını" iddia ederek, rant sermayesinden yana değil, halktan yana bir düzen kurulması gerektiğini ifade etti. Böke, "Hemen rant vergisi getirilmeli, hükümet kanunun verdiği görevi yapmalı ve vergi cennetleri listesini hemen yayımlamalı; biz yayımlayacağız. Tüketimden alınan dolaylı vergilerin oranı mutlaka azaltılmalı, kazancına oranla verginin ödendiği adil bir düzen kurulmalı. Asgari ücretli ile mega projelerden milyarlarca lira kazanan yandaşın eşit vergi ödediği değil, daha çok kazananın daha çok vergi ödediği bir düzeni kurmalıyız; biz yapacağız. Kamuya büyük yük getiren kamu özel iş birliği Hazine garantileri hemen Türk lirasına çevrilmeli." diye konuştu.