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2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 01:49 | Son Güncelleme

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5 maddesi kabul edildi - HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir: - "Parlamento muhabirleri, TBMM Üyeler Lokantasına giremiyor. 12 Eylül bile bunu yapmadı. İdare amirlerinin derhal bu soruna el atması ve bunu çözmesi gerekiyor"

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5 maddesi kabul edildi.

Teklifin 3. maddesi üzerinde grubu adına söz alan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, günlerdir süren bütçe görüşmeleri sırasında konuşan bakanları dinlediğinde, "Acaba bunlar mı yanlış yerde yaşıyor, ben mi yanlış yerde yaşıyorum." diye düşündüğünü söyledi.

Kendisinin bir eğitimci olduğunu belirten Kaya, "Sanki ülke güllük gülistanlık, yoksulluk, soysuzluk, arsızlık yok, sokakta çocuğuna ayakkabı alamadığı için intihar eden baba yok, öğrencisi okula geldiğinde sümüğünü silen öğretmen, yoksulluğunu bir kenara bırakıp öğrencisini kucağa alan öğretmen yokmuş gibi bakıyoruz. Sanırım arkadaşların saraylarının ya da sırça köşklerinin duvarları çok kalın, dışarıda yaşanan hiçbir şeyi duymuyorlar ve görmüyorlar. Burada da pencere yok dikkat ederseniz, dışarıyı görmüyoruz. Dışarıda gerçekten bir karabasan hayat yaşanıyor. Lütfen dönelim ve dışarıyı görelim." diye konuştu.

Kaya'nın "(En az 3 çocuk yapın) diyorsunuz nikah kıyarken. Bu çocuklar nasıl okuyacak, nasıl iş bulacak hiç düşündünüz mü?" sözlerine, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tepki gösterdi. Kılıç'ın laf atmaya devam etmesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kılıç'ı yanına giderek uyardı.

Elindeki "Şanlıurfa'da eşek sırtında taşınan öğrencilere ait olduğunu" belirttiği fotoğrafı gösteren Kaya, "Eşek sırtında çocuklarımızı taşımaya hakkınız yok sizin." dedi.

- "TBMM'yi izleyenler bizim adımıza çok kötü laflar ediyor"

Kaya'nın konuşması sırasında bazı AK Parti milletvekilleri laf attı. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, laf atmamaları için milletvekillerine uyarıda bulundu.

Meclis Başkanvekili olarak, bir milletvekiline bu yönde uyarı yapmaktan utanç duyduğunu söyleyen Adan, "Sabırlı olalım, çok değerli grup başkanvekillerimiz var, sizler söz isteyebilirsiniz. Söz atarken, emin olun, şu anda evinde sağduyulu bir şekilde TBMM'yi izleyen vatandaş bizim adımıza çok kötü laflar ediyor, 'Şunlara bakın' diyor. Dolayısıyla yakışmıyor bize. İmran Kılıç, derleyici, toparlayıcı güzel açıklamalar yapıyor. Kılıç'ın sabırsızlığına da ben hayret ettim." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Özlem Zengin söz alarak, Meclisin dilinin sataşma değil, konuşma olması gerektiğini belirtti. Kaya'nın konuşmasına başlarken "Yolsuzluktan mı bahsedelim, soysuzluktan mı?" dediğini hatırlatan Zengin, "Bir öğretmen bir kürsüden, hiç yakından bilmediği, tanımadığı bir sürü milletvekiline karşı bu kelimeyi nasıl kullanabilir? Böyle konuşulduğu zaman, birazcık onuru olan bir insan, 'Ne söylüyorsun?' demez mi Sayın Başkan? Bu tarz kelimeleri sadece bir defa duymak kafidir onuru olan insanlar için; ben aynen iade ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Mecliste laf atma olabileceğini ancak hakaret edilemeyeceğini belirtti. Altay, "Mecliste sataşma olur da AK Parti Grubunun genel olarak kendilerini rahatsız eden konular kürsüden zikredildiği zaman yaptığı sataşma değil, taciz. Taciz kabul edilemez." görüşünü dile getirdi.

Başkanvekili Adan, tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi.

- "Kar, siyaset ve çıkar ilişkileriyle belirleniyor"

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir de konuşmasında, basının sorunlarına değindi.

Türkiye'de basının, inşaat gibi rant sektörlerine göbekten bağlı olduğunu savunan Demir, ülkenin en büyük 40 medya kuruluşunun, medya haricinde inşaat, enerji, maden, turizm, telekomünikasyon, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren şirketler tarafından kontrol edildiğini kaydetti.

Demir, "Neyin gündem olacağı ve sansürleneceği tamamen kar, siyaset ve çıkar ilişkileriyle belirleniyor." ifadesine yer verdi.

Parlamento muhabirlerinin TBMM Üyeler Lokantasına giremediğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"60 yıldır yemek salonumuza girebilen parlamento muhabirleri var. Bu arkadaşlar bugün o salona giremiyorlar. Neden? Biz çok mu ayrıcalıklıyız? 12 Eylül bile bunu yapmadı. Gazeteciler 20 gün sadece kulislere girememişler, sonra milletvekilleri onların odalarına doluşuyor diye vazgeçmişler. Parlamento muhabirleri 30-40 kişi olmasına rağmen siz 600 gibi sayı çıkarmışsınız. Kim kaybetmiş 600 parlamento muhabirini, biz bulacağız. Bu sorunu çözmek zorundayız. İdare amirlerinin derhal bu sorunlara el atması ve bunu çözmesi gerekiyor."

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 5. maddesinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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