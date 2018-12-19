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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: - "Seçimlere gidilen yerde diktatör olmaz. Ülkede demokrasi var. Millet 16 yıldır AK Parti diyor. Halka karşı saygılı olmak lazım" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek: - "Türkiye, Londra'da bir avuç faiz lobisine teslim edildi" - İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral: - "İktidarın muhalefetin taleplerine kulak tıkıyor. Muhalefete kulak tıkamak millete zarar verir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Seçimlere gidilen yerde diktatör olmaz. Ülkede demokrasi var. Millet 16 yıldır AK Parti diyor. Halka karşı saygılı olmak lazım." dedi.

Meclis Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 7. maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, iktidarın muhalefetin taleplerine kulağını tıkadığını iddia ederek, "Ne desek 'bizi halk seçti, seçimle geldik' tepkisi ile karşılaşıyoruz. Biz de seçimle geldik, gökten zembille inmedik. Halk oyu ile gelmiş birçok iktidar vardır ve adaletsizlikleri ile biliniyor. Hitler ve Esad da halk desteği ile geldi. Sadece seçimle gelmek adaletli olduğunuzu göstermez. Muhalefete kulak tıkamak millete zarar verir." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'nin genç nüfusu ile umut verdiğini, genç nüfusun geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi. Osmanağaoğlu, üniversite mezunlarının iş bulamadığını, iş bulanların ise hayata tutunmak için kendi alanları dışında çalışmak zorunda kaldığını, bunun da ülkenin geleceğine zarar verdiğini belirtti.

Osmanağaoğlu, üniversite yönetimlerinin ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin FETÖ benzeri paralel devlet yapılanmalarının ağına düşmemesi için stratejik önlemler alınması gerektiğini de vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Sayıştaşın bütçeyi denetleyemediğini, bunun da egemenlik hakkının TBMM'den alınmasından kaynaklandığını iddia etti. Bütçenin faiz lobilerine teslim edildiğini öne süren Erkek, "Bu yıl 72 milyar faiz giderlerine gitti. 2019 yılında 117 milyar faize gidecek. Türkiye, Londra'da bir avuç faiz lobisine teslim edildi. Bu bütçe toplumun hiçbir beklentisini kabul etmiyor." görüşünü savundu.

Erkek'in Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak için "kibirli" ifadesini kullanması üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, siyasette temiz bir dil kullanılması gerektiğini, hakaret içeren ifadelerin yanlış olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "kibirli" ve "diktatör" gibi kavramların hakaret içermediğini belirtmesi üzerine tekrar söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Seçimlere gidilen yerde diktatör olmaz. Ülkede demokrasi var. Millet 16 yıldır AK Parti diyor. Halka karşı saygılı olmak ve demokrat olmak lazım. Diktatörlükten ve faşist yaklaşımlardan beri olmak lazım. Seçimlere, millet iradesine ve halkın iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında hak ve hakikate saygılı olun. Bu millet hiç bir diktatörü başında tutmaz ve tutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına söz alan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti'nin göreve geldiği ilk günden beri her alana el atarak sorunları çözmeye çalıştığını belirtti.

- Cumhurbaşkanlığı bütçesinin artması

Konuşmaların ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 32 olarak belirlenmesinin nedenlerini açıklayarak, "Sürekli Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış soruluyor ama hiç kimse bu artışın nedenlerini ve içeriğini sormuyor. Başbakanlıktaki görevlerin Cumhurbaşkanlığına geçmesi, bütçe artışının ana nedenlerinden biridir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının bütçesinin yaklaşık yüzde 50'sinin Başbakanlıktan devralınan görevlerde kullanılacağını dile getiren Bilgiç şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan kalemler ciddi harcama yapılması gerektiren alanlardır. Bunlardan biri Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerdir. Barışı desteklemek için Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının kullanabileceği ödenekler söz konusu. Bu ödenekler daha önce Başbakanlığın ödeneği içerisindeydi. Şimdi Başbakanlığın görevleri Cumhurbaşkanlığına geçtiği için Cumhurbaşkanlığı bütçesi içerisinde yer aldı. Ayrıca Türkiye'nin herhangi bir yerinde afet meydana geldiğinde o ilde yapılacak acil yardımlar Başbakanlığın bütçesindeydi ve bu bütçe de Cumhurbaşkanlığı bütçesinin içerisinde yer almaktadır. Yeni kurulan ofisler ve politika kurullarına ayrılan ödeneklerde aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı bütçesi içerisinde yer aldı."

Konuşmaların ardından 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi kabul edildi.

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2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

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