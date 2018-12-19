2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Seçimlere gidilen yerde diktatör olmaz. Ülkede demokrasi var. Millet 16 yıldır AK Parti diyor. Halka karşı saygılı olmak lazım." dedi. Meclis Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Teklifin 7. maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, iktidarın muhalefetin taleplerine kulağını tıkadığını iddia ederek, "Ne desek 'bizi halk seçti, seçimle geldik' tepkisi ile karşılaşıyoruz. Biz de seçimle geldik, gökten zembille inmedik. Halk oyu ile gelmiş birçok iktidar vardır ve adaletsizlikleri ile biliniyor. Hitler ve Esad da halk desteği ile geldi. Sadece seçimle gelmek adaletli olduğunuzu göstermez. Muhalefete kulak tıkamak millete zarar verir." ifadelerini kullandı. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'nin genç nüfusu ile umut verdiğini, genç nüfusun geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi. Osmanağaoğlu, üniversite mezunlarının iş bulamadığını, iş bulanların ise hayata tutunmak için kendi alanları dışında çalışmak zorunda kaldığını, bunun da ülkenin geleceğine zarar verdiğini belirtti.

Osmanağaoğlu, üniversite yönetimlerinin ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin FETÖ benzeri paralel devlet yapılanmalarının ağına düşmemesi için stratejik önlemler alınması gerektiğini de vurguladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Sayıştaşın bütçeyi denetleyemediğini, bunun da egemenlik hakkının TBMM'den alınmasından kaynaklandığını iddia etti. Bütçenin faiz lobilerine teslim edildiğini öne süren Erkek, "Bu yıl 72 milyar faiz giderlerine gitti. 2019 yılında 117 milyar faize gidecek. Türkiye, Londra'da bir avuç faiz lobisine teslim edildi. Bu bütçe toplumun hiçbir beklentisini kabul etmiyor." görüşünü savundu. Erkek'in Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak için "kibirli" ifadesini kullanması üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, siyasette temiz bir dil kullanılması gerektiğini, hakaret içeren ifadelerin yanlış olduğunu vurguladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "kibirli" ve "diktatör" gibi kavramların hakaret içermediğini belirtmesi üzerine tekrar söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Seçimlere gidilen yerde diktatör olmaz. Ülkede demokrasi var. Millet 16 yıldır AK Parti diyor. Halka karşı saygılı olmak ve demokrat olmak lazım. Diktatörlükten ve faşist yaklaşımlardan beri olmak lazım. Seçimlere, millet iradesine ve halkın iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında hak ve hakikate saygılı olun. Bu millet hiç bir diktatörü başında tutmaz ve tutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.