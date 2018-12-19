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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 18:10 | Son Güncelleme

Meclis Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor - Teklifin 9. maddesi kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 9. maddesi üzerinde söz alan İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin, sinyalizasyon alt yapısının tamamlanmadan hattın açıldığını, bu durumun AK Parti'nin yatırım anlayışını ortaya koyduğunu öne sürdü.

Bitmemiş yatırımların bitmiş gibi gösterildiğini iddia eden Sezgin, İstanbul Havalimanı'nın bu yatırımlardan birisi olduğunu ve bu projenin tarihe sakat bir proje olarak geçeceğini savundu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'li milletvekillerinin 1999-2000 yılını baz alarak hizmetlerini anlatmalarını eleştirdi. 57. Hükümet'in çok önemli hizmetler verdiğini, ortağı oldukları 57. Hükümet'e sataşılmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Enginyurt, Cumhur İttifakı'nın zarar görmemesi adına hassasiyet beklediklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2000 yılındaki parametreleri kullanırken MHP'ye bir göndermede bulunmadıklarını, Cumhur İttifakı'nın kendileri açısından da çok önemli olduğunu ifade etti.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, sağ iktidarların KİT'lerde kadrolaştığını ve bu kurumların kötü yönetildiğini öne sürdü. İstanbul Havalimanı'nın sürekli yağmur suları altında kaldığını dile getiren Kerestecioğlu, kötü koşullarda çalışan işçilerin haklarını aradıkları için tutuklandıklarını savundu.

Kerestecioğlu'nun AK Parti'nin Filistin politikasını eleştirmesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, BM Gene Kurulunda Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu yönünde bir karar çıktığını ve bu kararın çıkmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli aktör olarak rol aldığını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2019 yılı bütçesinin teslimiyet belgesi niteliğinde olduğunu öne sürerek, "Bir bütçe, ülkenin içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak hazırlanırsa halkın bütçesi olur. Bu bütçe olsa olsa israf bütçesi olur. Türkiye'de 16 milyon yoksul yaşıyor ve bu vatandaşlarımız için tek bir satır yok bu bütçede. Bu ülkeyi ve bütçeyi israfa mahkum ettiniz." görüşünü savundu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti iktidarları döneminde ekonominin dört kat daha büyüdüğünü vurgulayarak, "Hükümetimiz iktidar olduğu ilk yılda ihracatımızı 36 milyar dolardan almış ve bugün 170 milyar dolara çıkarmıştır. Savunma sanayisinde yüzde 20 olan yerli ve milli üretim bugün yüzde 65 seviyesine çıkmıştır. Eğitimden sağlığa, adaletten ulaşıma kadar her alanda dünya çapında ses getiren projelere imza atmıştır." diye konuştu

Konuşmaların ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Bilgiç, 2003-2018 döneminde 52 milyon ton ithalata karşılık 66 milyon ton ihracat yapıldığını, son 16 yılda çiftçiye 117 milyar lira üzerinde hibe desteği verildiğini, gübre ve yemde alınan verginin kaldırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. maddesi kabul edildi.

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