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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Gök, bugün Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın doğum günü olduğunu belirterek, Yıldırım'a sağlıklı, başarılı bir ömür temennisinde bulundu.

Daha sonra 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesinin görüşmelerine geçildi.

Madde üzerinde ilk sözü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal aldı.

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