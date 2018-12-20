2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, "Mağdurların ve mazlumların umudu Türkiye'nin güçlenmesi hepimizin beklentisidir." dedi. TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin, 14. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Türkiye'nin ekonomik kriz içinde bulunduğunu, hükümetin attığı her yanlış adımın ekonomik krizi biraz daha derinleştirdiğini ileri sürdü. Üretim ekonomisinin sonlandırıldığını iddia eden Akkal, "Bu bütçe teklifinde cumhurbaşkanlığı bütçesinin yükseltilmesi planlanıyor. Bu durum israf ekonomisinin devam edeceğini gösteriyor. Türkiye'de 46 milyon insan yoksulluk sınırında yaşıyor. İsrafla itibar olmaz." diye konuştu. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sulama birliklerinin yaşadığı sıkıntılara değindi. Kısa süre önce devletin kontrolü altına alınan birliklerin geriye dönük SGK borçlarının bulunduğunu, 223 milyon lirayı bulan bu borcun birliklerde daha önce görev yapan insanlardan tahsil edilmek istendiğini bildirdi.

Bulut, "Bir enkaz günden güne büyüyerek Anadoluyu sarmış vaziyettedir. Sulama birliklerinde daha önce görev almış insanların şu an mal varlıklarına 223 milyon lira SGK borcu nedeniyle haciz konulmuş durumda. Bu SGK borçları bir yasa ile silinmelidir. Çünkü insanların bunu ödeme gücü yoktur. Köylerde yaşamak isteyen vatandaşlar üretim yapmak istiyor ancak bu borçlar yüzünden üretim yapamıyor." diye konuştu. HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Türkiye'deki ekonomik krizin sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu öne sürdü. 2019 Bütçe Kanun Teklifinin neye hizmet ettiğini gördüklerini belirten Dede, "Bu bütçe tamamen silaha ayrılmıştır. Halktan alınan vergilerle oluşan mali kaynak yine halka harcanmalıdır. Bütçenin her biri israf kalemidir. Sarayın bir günlük masrafları ile bir asgari ücretliye 93 yıl maaş ödenebilmektedir. Yoksulların ağır vergi yükü altında ezildiği bir dönemde emekten yana olmayan bu bütçeyi kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, iktidarın, bütçe görüşmeleri boyunca yapılan hiçbir eleştiriden ders almadığını savundu.

Ülkenin kaynaklarının doğru şekilde kullanılmadığını öne süren Durmaz, "Bütçede yatırıma dönük dişe dokunur bir şey yoktur. Şeker Fabrikaları özelleştirilirken usulüne uygun bir süreç yaşamadık. Köylünün şeker pancarı elinden alındı. Ülkemiz insanının sağlığı şekere bağlıdır. Piyasada istenen ölçüde şeker bulunamaması halinde gıda üretimi de başka maddelerden yapılacaktır ki bu halkın sağlığını tehdit edecektir." diye konuştu. Şahsı adına söz alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, 10 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmelerin sonuna yaklaşıldığını, yeni bütçe ile ülkeyi belirlenen büyüme hedefine ulaştırmaya kararlı olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlayacağı hızlı karar alma politikasının ülkenin yükselişinde büyük katkıda bulunacağını belirten Yüksel, "Güçlü bir ekonomi ile Türkiye'yi güçlü ekonomilere sahip ülkelerin arasında bulundurmaya çalışıyoruz. Mağdurların ve mazlumların umudu Türkiye'nin güçlenmesi hepimizin beklentisidir. Ülkemizi uluslararası arenada kuşatmaya çalıştılar. Milletimizle hedeflerimize yürüme kararlılığından vazgeçmedik. Milletin hizmetkarı olarak azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.