2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşmeler sırasında çıkan Gezi olayları tartışmalarında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, "Bizim Gezi olayları ile ilgili tavrımız ilk günden beri bellidir." sözlerinin doğru olmadığını belirtti.

AK Parti hükümetinin, insanları yoksullaştırarak kendisine bağımlı hale getirdiğini, sosyal yardımların arttığını ileri süren Örs, "Her 5 gençten birisi işsizdir. Türkiye'de her 100 işsizden 29'u üniversite mezunu gençlerimizdir. Son 16 yılda vatandaşımız yoksullaşmış, insanımız bankalara borçlu hale gelmiştir. Devlete ait kamu kuruluşlarını haraç mezat satarken Türkiye'yi 450 milyar dolar borca soktunuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Gezi olaylarında bazı insanların iyi niyetle oraya geldiği ama bazılarının art niyetli olarak devletin meşruiyetini ortadan kaldırma amaçlı tavır takındığı hepimizin malumudur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin il başkanları toplantısında "Hükümetin, baskı, eziyet ve zorbalıkla her şeyi belirleme ve tayin etme saplantılarına, kimseyi dinlemeyen, anlamayan ve aldırmayan antidemokratik sapmalarına Taksim Gezi Parkı'ndan iyi bir cevap verilmiştir." ifadelerini kullandığını aktaran Özel, "Bu açıklamalar Gezi olaylarına karşı Sayın Bahçeli'nin verdiği ilk resmi tepkidir. Devamında yaşanan olaylar, o konudaki düzeltmeler ayrı ama 'İlk günden beri Gezi'nin karşısındaydık.' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, tartışmaları demagojiye götürmenin anlamının olmadığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Eğer Gezi hadiselerindeki gösterilere katılmak isteyenler varsa önce MHP'den istifa etsin, ondan sonra gitsin." şeklinde açık bir tutum sergilediğini anımsattı.

O tarihte bir iktidar eleştirisi yapmanın ayrı bir şey, konunun merkezindeki Gezi olaylarının mahiyetini konuşmanın farklı bir şey olduğunu anlatan Akçay, "Gezi hadiseleri terör örgütlerinin ve illegal örgütlerin dahil olduğu, sokakları karıştırmaya yönelik eylemler olmuştur. CHP de Gezi eylemlerinde bu terör örgütleriyle ve illegal örgütlerle birlikte hareket etmiştir." dedi.