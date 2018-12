2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti hükümetinin, insanları yoksullaştırarak kendisine bağımlı hale getirdiğini, sosyal yardımların arttığını ileri süren Örs, "Her 5 gençten birisi işsizdir. Türkiye'de her 100 işsizden 29'u üniversite mezunu gençlerimizdir. Son 16 yılda vatandaşımız yoksullaşmış, insanımız bankalara borçlu hale gelmiştir. Devlete ait kamu kuruluşlarını haraç mezat satarken Türkiye'yi 450 milyar dolar borca soktunuz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin il başkanları toplantısında "Hükümetin, baskı, eziyet ve zorbalıkla her şeyi belirleme ve tayin etme saplantılarına, kimseyi dinlemeyen, anlamayan ve aldırmayan antidemokratik sapmalarına Taksim Gezi Parkı'ndan iyi bir cevap verilmiştir." ifadelerini kullandığını aktaran Özel, "Bu açıklamalar Gezi olaylarına karşı Sayın Bahçeli'nin verdiği ilk resmi tepkidir. Devamında yaşanan olaylar, o konudaki düzeltmeler ayrı ama 'İlk günden beri Gezi'nin karşısındaydık.' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir." ifadelerini kullandı.

Sataşmadan söz isteyen Özgür Özel ise şunları kaydetti:

"CHP, aynen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi, yaşam tarzına müdahale, despotik yönetim biçimi, çevre duyarlılığı konusunda Gezi olaylarının yanında hatta içinde olmuştur. Ancak hiçbir terör örgütüyle hiçbir zaman olmadığımız gibi bugün de birlikte değiliz. Ancak geçmişte tükürdükleri yüzü öpenler, geçmişte öptükleri yüze tükürenler, şimdi gelip de CHP'ye tutarlılık sorgulaması yapamazlar. Gezi, CHP'nin ve çevresine, yaşam şekline duyarlı herkesin namusudur, namusumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Gezi olaylarında uluslararası birtakım operasyonel güçlerin görev aldığını bildirdi.

Gezi olayları ile Türkiye aleyhine bir sürecin oluşturulmaya çalışıldığını, meşru hükümete karşı ayaklanma girişimine yönelik uluslararası süreci yaşadıklarını vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Gezi olaylarında bazı insanların iyi niyetle oraya geldiğini ama bazılarının art niyetli olarak devletin meşruiyetini ortadan kaldırma amaçlı tavır takındığı hepimizin malumudur. Orada her türlü terör örgütünün mensubunu, asılan posterleri ve isyana teşviği, barikatların kurulmasını, esnafın tarumar edilmesini hep beraber yaşadık. Bu konuda MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli o gün açık bir şekilde devletin ve milletin yanında yer alma iradesini ortaya koymuş ve mensuplarını da bu olaylarda görmek istemediğini net bir şekilde ifade etmiştir. Vandalizme, teröre yönelik hiçbir hareket meşru görülemez. Gezi olayları şu an yargısal alanda takip edilmekte ve ilgililer hakkında her türlü hukuki tahkikat sürmektedir."