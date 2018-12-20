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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 18:48 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu: - "Mali idareler dahil olmak üzere 2019'da 65 milyar yatırım var, 117 milyar 300 milyon faiz var. 65 milyarlık yatırımla 117 milyarlık faizi ödemek mümkün mü? Yatırımları azaltarak krizle baş etmek mümkün mü? Bu bütçe ekonomik krizle mücadele için yeterli bir bütçe değildir "

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Mali idareler dahil olmak üzere 2019'da 65 milyar yatırım var, 117 milyar 300 milyon faiz var. 65 milyarlık yatırımla 117 milyarlık faizi ödemek mümkün mü? Yatırımları azaltarak krizle baş etmek mümkün mü? Bu bütçe ekonomik krizle mücadele için yeterli bir bütçe değildir. " dedi.

Genel Kurulda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarı'sının maddelerinin görüşülmesine geçildi. Tasarının daha önce kabul edilen 1. maddesinin oylanması sonrası milletvekilleri 2. madde üzerine söz aldı.

Grubu adına söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Türkiye'de bir devrin sonuna gelindiğini belirterek, "Hesabı iyi yapılmayan, merkezinde insan ve üretim olmayan, sıcak paraya, borca, betona ve iç tüketime dayalı sağlıksız bir büyüme modelinin çöküşüne ve ölçüsüzce, pervasızca yapılan israflar devrinin bitişine şahitlik ediyoruz." diye konuştu. Yanlış ekonomi politikalarının tarım ve sanayiyi bitirdiğini savunan Ergun, kamu ve özel sektörün yatırım yapamaz halde olduğunu ileri sürdü. Ergun, Türkiye'nin kısa ve orta vadede atlatılması zor bir kriz sarmalına sokulduğunu iddia etti.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ise günlerden beri kürsüde bütçeden başka her şeyin konuşulduğunu ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığını belirtti. Terör örgütünün birileri tarafından normalleştirildiğini ifade eden Ersoy, "Bu hainleri birilerinin meşru kılmaya çalışmasına karşı sessiz mi kalacağız? Elbette kalmayacağız." dedi.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun da bütçenin yoksul, işçi, çiftçi ve emeklileri görmezden geldiğini, özellikle kadınları bütçe dışı bırakarak, erkeğin ihtiyaç ve taleplerine odaklandığını savundu.

"Kadınların haklardan faydalanması halen bir hak değil lütuf olarak görülmektedir" ifadesini kullanan Coşkun, kadınların eve mahkum edilmek istendiğini ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da bütçenin bu krize etkisinin konuşulması gerektiğini ancak bunun konuşulmadığını ileri sürdü. Denetlenen 2017 bütçesinin, 2019 bütçesinden bir farkı olmadığını her yere hemen hemen aynı bütçenin ayrıldığını belirten Kuşoğlu, "Bu sene kriz yılıdır, farklı bir bütçe yapalım, yatırımları artıralım' böyle bir amaç güdülmemiş. Tam tersine yatırımlar azalmış. Mali idareler dahil olmak üzere 2019'da 65 milyar yatırım var, 117 milyar 300 milyon faiz var. 65 milyarlık yatırımla 117 milyarlık faizi ödemek mümkün mü? Yatırımları azaltarak krizle baş etmek mümkün mü? Bu bütçe ekonomik krizle mücadele için yeterli bir bütçe değildir." değerlendirmesini yaptı.

Şahsı adına söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise vergi dağılımında adaleti sağlayarak ülkenin refah seviyesinin yükseltilmesi konusunda, çalışmaların ara vermeden devam ettiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da bütçede devlet yatırımları, ilerleme ve insana dair hiçbir izin olmadığını savundu.

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