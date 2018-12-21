2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri kabul edildi.

Genel Kurulda, 10 Aralık Pazartesi günü başlayan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 7'nci ve son maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına Adana Milletvekili İsmail Koncuk söz aldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendiren Koncuk, asgari ücrete 680 lira zam yapılması halinde 2002 yılındaki seviyeye ulaşacağını savundu.

AK Parti hükümetinin halkı unuttuğunu ileri süren Koncuk, "Sürekli 'Halk bizim yanımızda' diyorsunuz ya halkın tersi pistir bunu unutmayın. Gereken cevabı bu halk size demokratik yollarla mutlaka verecektir. Alım gücü düşen bir halk var ve siz bu halkın nasıl geçindiğini düşünmüyorsunuz. Ülkeyi vergi cehennemine çevirdiğinizin ne zaman farkına varacaksınız? Gözünüz çiftçinin, memurun, esnafın cebinde. Buna ne zaman son vereceksiniz merak ediyorum." dedi.