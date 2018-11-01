2019 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü asker milletiz. TSK, cumhuriyetten daha eski bir geleneğe sahip. Askeri yargı, sağlık hizmetleri de bunlardan biriydi. Bu iki hizmetin görülmesiyle ilgili sıkıntılar var. GATA'da kalan doktorlar ile bazı işler yapılmaya çalışılıyor ama onlar bittiğinde sıkıntılar olacak. Yargı ve sağlık konularında yapılması gereken işler var. " dedi.

Kuşoğlu, kurulduğundan beri Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan Savunma Sanayii Başkanlığının yine bakanlığa bağlı olması gerektiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da dünyanın, daha demokratik yere evrilmesi halinde savunma harcamalarının azaltılması, tehlikeli yere gidiyorsa artırılması gerektiğini söyledi.

Katırcıoğlu, siyasetin, ne kadar demokrasi ne kadar savunma ikilemine cevap üretmesi gerektiğini ifade ederek, "Savunma harcamalarının attırılmasına ilişkin tehditler var, bu belli artışı makul hale getirebilir. Hükümetin, özellikle iç politikada tercihinin daha otoriter yöne doğru evrildiğini görüyor, rahatsız oluyorum. Türkiye'de kıt kaynaklarımızın önemli kısmı savunmaya doğru gidiyor. Eğer Türkiye siyaseti içeride Kürt sorununu barışçı şekilde çözebilseydi o zaman iç ve dış savunma gibi bütçemizin önemli kesimini kullandığımız kaynaklar, belki de refahın artmasına doğru kullanılacak kaynaklar haline gelebilirdi." diye konuştu.