2019 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Türkiye'nin tüm riskleri göze alarak Fırat, Zeytindalı operasyonlarını başarıyla tamamladığına işaret eden Güneş, "Zeytindalı operasyonundaki haklılığımızı milletimiz o kadar özümsedi ki her Türk evladına sorsanız, 'Orada savaşmak isterim' dedi. Türk ordusu gittiği yerlere barış, özgürlük getiriyor aynı zamanda sosyal hizmetler sunuyor. Güvenlikçi politikalar uyguladığımız algısı yaratıldı. AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlığa, insanlara bakışı bellidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla tüm insanlara eşit mesafede, hakları vermede, gerekeni yapmıştır." diye konuştu.

Güneş, bütçe üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye'den uzak durması halinde burada İran, Rusya, ABD'nin hakim olacağını belirtti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "HDP, çözüm süreci ve sonrası hendek olaylarında halkın, demokrasinin, Türkiye'nin yanında dursaydı, birtakım çevrelerin yanında durmasaydı, bugün çözüm sürecinin hedefine ulaşmış olacaktı. Hem de HDP, Türkiye partisi olacaktı." dedi.

"Bugün çözüm sürecinin başarısız olmasındaki neden hükümetimiz değil üzerine vazife düşen birtakım partilerin gereğini yerine getirmemesidir. Hükümetlerimiz döneminde Kürtçe isimlerin verilmesi, Kürtçede özel eğitim verilmesi, televizyon kurulması gibi hakların, bu hükümetler döneminde verildiğini unutmamak lazım. Çözüm süreci ve sonrası hendek olaylarında HDP, eğer halkın, demokrasinin, Türkiye'nin yanında dursaydı ve birtakım çevrelerin yanında durmasaydı bugün hem çözüm süreci hedefine ulaşmış olacaktı hem de HDP, Türkiye partisi olacaktı. 'Genel Başkanımız niye hapiste?' Siz 6-7 Ekim olaylarında 50 kişi canını kaybederken, şehit olurken bunun hesabını kim verecek diye hiç sormadınız, o insanlara başınız sağ olsun demediniz. 'Cumhurbaşkanı bizi niye cumhuriyet resepsiyonuna davet etmedi' dediniz. Cumhurbaşkanı size gerekli değeri fazlasıyla verdi, Türkiye partisi olun dedi siz değerlendiremediniz."

Çok büyük siyasi riskler barındırmasına rağmen ülkede çözüm sürecinin yürürlüğe konulduğunu belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

- "En güçlü ordularından biri olmalı"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, bedelli askerliğin bir çözüm olmadığını, kalıcı bir çözüm getirilmesi gerektiğini bildirdi.

İki askerin 21. yüzyılda donarak ölmesinin kendisi de dahil herkesin vicdanını yaraladığını anlatan Emecan, bu konuda kamuoyuna yapılan açıklamaların yetersiz olduğunu savundu. Emecan, bir risk analizi eksikliği bulunduğunu öne sürerek, bir askeri kurumun çıkartma sırasında bölgeyle ilgili riskleri analiz ederek önlemler alması gerektiğini kaydetti.

Emecan, "TSK'ya bizlerin ve toplumun güveninin yaralanmaması için bu konu, doğa koşulları gibi bahaneler ileri sürülmeden kamuoyuyla daha açık paylaşılmalıdır." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, terör örgütünün Fırat'ın doğusundan da söküp atılması gerektiğini, devletin bunu başarmaya gücünün olduğunu ifade etti.

Aksu, terörle mücadeleyi, milli bir görev ve sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak, TSK'nın, dünyanın en caydırıcı ordularından, görevini çağın şartlarına uygun, başarılı şekilde yerine getirmesi, silah, teçhizat, ileri teknoloji kullanma bakımında dünyanın en güçlü ordularından biri olmasının sağlanması gerektiğini anlattı.