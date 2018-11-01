2019 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Akar, göreve gelir gelmez yaptıkları çalışmalardan birinin uzman erbaşlara orduevi statüsünde tesis kazandırmak olduğunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bunun çalışmasının yapıldığını söyledi.

Bedelli askerlik, dövizli askerlik veya klasik askerliğe ilişkin soruları da yanıtlayan Akar, bu konuyla ilgili 2-3 aydan bu yana çalışma yapıldığını, bunun henüz sonuçlanmadığını bildirdi.

Çalışmanın çok değişik boyutları bulunduğunu, farklı bakanlıkları da ilgilendirdiğini ifade eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım ve hayvancılık çok önemli bir konu. Bunun üzerinde devamlı duruyoruz. Doğu ve Güneydoğu'yu gezdikçe, oradaki insanlarla konuştukça, görüştükçe, Kürt kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz, orada yaşayan insanlarla, Türklerle hep beraber oturup sohbet ettikçe, tamamen samimi ortamda konuştukça ortaya çıkan manzara, bu bir günde ortaya çıkan bir şey değil. Tarım ve hayvancılık şart çünkü öbür türlü fabrika denildiği zaman, 'Ağrı'ya fabrika yapalım', nasıl yapacaksınız fabrika? Hammaddesi, ustası nereden gelecek, mühendisi nerede yatacak, lojmanı nerede, yolu nerede, demir yolu var mı, hava yolu var mı gibi bir sürü sorun çıkıyor. Tarım ve hayvancılıktan başladığın takdirde çok daha rahat ilerleme, gelişme olabilir diye düşünüyoruz. Bu manada oradaki yaptığımız çalışmalarda bunu dedikten sonra, bu sefer Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 'Siz böyle diyorsunuz ama çocuklar askerliği yedek subay olarak yapmak istiyor, 6 ay yapmak istiyor bunun için de kimse tarım lisesine, meslek lisesine, tarım ve hayvancılığa bakmıyor, herkes üniversiteye gitmeye çalışıyor' diyorlar.