2019 Yılı Fitre Bedeli Ne Kadar? Diyanet'in Fitre Miktarı Açıklaması Ne Kadar?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl kişi başına düşen fitre bedeli belli oldu. 2019 yılında fitre 23 TL. Bu rakam kişi başına belirlenen tutar. istenirse aile büyüklerinden birisi bütün ailenin fitresini verebilir. Bu rakamı her yıl Diyanet İşleri belirler.

Erbaş’ın yaptığı açıklamalardan bir tanesi de vatandaşların fitre, zekat, sadaka gibi bağışlarını www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden yapabilecekleri. Bağışlar online olarak yapılabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabilmekte. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar 5601’e SMS göndererek fitre verebilecekler. Mesaj sonrasında fitre bedeli olan 23 TL ve 1 SMS bedeli ücret alınacak.

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır), Ramazan orucunun bitmesi ve bayramı karşılamanın bir şükrü olarak belirli kimselerin belirli kimselere verdiği sadakadır. Fitre vermekle yükümlü kişi kendisinin ve aynı zamanda küçük çocuklarının da fitresini verir. Fitre vermenin amacı durumu yerinde olmayan bir kişinin bir günlük yemek ihtiyacını karşılamaktır. Böylece o kişinin bayram sevincini yaşaması sağlanır.