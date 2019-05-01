2019 Yılı Fitre Bedeli Ne Kadar? Diyanet'in Fitre Miktarı Açıklaması Ne Kadar?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl kişi başına düşen fitre bedeli belli oldu. 2019 yılında fitre 23 TL. Bu rakam kişi başına belirlenen tutar. istenirse aile büyüklerinden birisi bütün ailenin fitresini verebilir. Bu rakamı her yıl Diyanet İşleri belirler.
Erbaş’ın yaptığı açıklamalardan bir tanesi de vatandaşların fitre, zekat, sadaka gibi bağışlarını www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden yapabilecekleri. Bağışlar online olarak yapılabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabilmekte. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar 5601’e SMS göndererek fitre verebilecekler. Mesaj sonrasında fitre bedeli olan 23 TL ve 1 SMS bedeli ücret alınacak.
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır), Ramazan orucunun bitmesi ve bayramı karşılamanın bir şükrü olarak belirli kimselerin belirli kimselere verdiği sadakadır. Fitre vermekle yükümlü kişi kendisinin ve aynı zamanda küçük çocuklarının da fitresini verir. Fitre vermenin amacı durumu yerinde olmayan bir kişinin bir günlük yemek ihtiyacını karşılamaktır. Böylece o kişinin bayram sevincini yaşaması sağlanır.
Fitre kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fitre verecek kişinin kendisinin verilen fitreden doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması gerekir. Fitre anne, baba, büyük anne, büyük baba, eşe, zengin olanlara, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa verilmez. Kardeşe, teyzeye, dayıya, amcaya, halıya, onların çocuklarına, geline, damada, kayınpeder, kayınvalide gibi akrabalara zengin değillerse verilebilir. Fitre tek bir kişiye verilebileceği gibi birden fazla kişiye de verilebilir. Ancak bir kişiye verilen fitre miktarı belirlenen fitreden daha az olamaz.
Fitre Ramazan bayramının birinci günü verilebilir. Dileyenler daha önce de fitrelerini verebilirler. Ancak en uygun zaman bayramın ilk günüdür. 2019 yılında Ramazan ayı 06 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve oruç tutmak isteyenler 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece ilk sahurlarına kalkacaklar. 4 Haziran Salı günü ise bayramın birinci günü olacak.
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