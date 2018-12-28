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2019 yılı hac kuraları çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:12 | Son Güncelleme

Kuraya, kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişi katıldı - Kura sonuçları saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yayımlanacak - Diyanet, 2007-2019 tarihlerinde kayıt yaptıran ancak hiç hacca gitmeyen şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Başkanlığımızın, hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, konu ile ilgili bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır"

Kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Kura sonuçları saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yayımlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda elektronik ortamda yapılan kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, hac hizmetlerine 1979'da başladıklarını belirterek, daha fazla vatandaşı hacca götürebilmek için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bu konuyu Suudi Arabistan Hac Bakanlığı heyetiyle görüştüklerini aktaran Erbaş, "Bekleyen 2 milyon 2 bin kardeşimizden 80 bin değil de 100 bin kişiyi götürebilir miyiz? Bunların görüşmelerini yaptık. İnşallah talep ettiğimiz artı rakamı alırsak, 100 bine yakın adayımız hacca gidecek, alamazsak 80 bin." dedi.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlardan üzülmemelerini isteyen Erbaş, "Başkanlığımızın, hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, konu ile ilgili bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır." diye konuştu.

- Kesin kayıtlar 2-11 Ocak'ta yapılacak

Kuraya, kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişi katıldı. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçlarına saat 23.00'ten itibaren "www.hac.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.

Kurada adı çıkanlar, 2-11 Ocak 2019'da "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak, kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019'da dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019'da kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

Bu arada kurada çıkan bazı vatandaşların sevinçten ağladığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
2019 hacı adayları Hac kura

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