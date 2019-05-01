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2019 yılı hurma ve zemzem fiyatları ne kadar? Hurma ve zemzem fiyatlarına zam yapıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 08:53 | Son Güncelleme

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte hurma ve zemzem fiyatları da merak konusu oldu. Fiyatlarda geçen yıla oranla artış var. Bu artışın oranda olduğu ise merak ediliyor.

2019 yılı hurma ve zemzem fiyatları ne kadar? Hurma ve zemzem fiyatlarına zam yapıldı mı?

Ramazan ayında sofraları süsleyen hurma ve zemzem suyu fiyatları merak konusu oldu. Bu yıl bu hurma fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 20 oranında artışa uğradığı görülüyor. Zammın arkasındaki temel neden ise Ramazan’ın gelmesi ile birlikte artan talep. Oruç sofralarının vaz geçilmezi olan hurma satışları bu ayda diğer aylara göre yükseliyor. Satışlardaki artışa bağlı olarak da fiyatlarda da artış meydana geldi.

HURMA NE KADAR?

Hurma fiyatlarına bakıldığında fiyatların 20 TL’den başlayarak 100 TL’ye kadar çıktığı gözlemleniyor. Hurma fiyatlarını etkileyen en önemli unsur ise hurmanın cinsi. Bağdat Hurması, İran Hurması, Dallı Tunus Hurması, Mebrum Hurma, Mebrum Medine Hurması, Sugai Hurma, Berni Hurma, Dıheyni Hurma, Baklava Hurma, Amber Hurma, Sukkeri Fahir Hurma gibi onlarca çeşide sahip olan hurmaların her birinin tatları, görünüşleri ve etlilik oranları birbirinden farklı. Fiyatlarının değişmesindeki ana etken ise bazı hurmaların diğerlerine oranla daha kaliteli ve lezzetli olması. Ramazan sofralarına hurma koymak bir gelenek. Bu geleneği yaşatmak ve yaşamak isteyenler diledikleri hurma çeşidini alabilirler.

ZEMZEM NE KADAR?

Zemzem suyu fiyatları ise litreye göre değişiyor. Küçük şişeler 2 TL’den satılıyor. 5 litrelik olanlar ise 20 TL olarak fiyatlandırılmış. 10 litre zemzem suyu ise 35 TL fiyata sahip. Zemzem suyu fiyatları ise hurma gibi yükselmedi. Geçen yılki fiyatlar bu yıl da aynı. İslam Dünyası için önemli bir su olan Zemzem suyu da Ramazan süresince tıpkı hurma gibi masalardan eksik olmayacak. Zemzem suyunun kutsal olmasının dışında birçok faydası olduğuna da inanılır. Baş ağrısına iyi geldiği, anne sütünü artırdığı, belalardan uzak tuttuğu, kalp krizini önlediği, sıtmaya iyi geldiği, kelliği önlediğine dair bir inanış vardır. Zemzem suyunun inanan kişileri beladan uzak tuttuğu da söylenir. Zemzem suyu için yapılan ölçümler ve araştırmalar bu suyun sağlığa faydalı olduğunu da ortaya koymuştur.


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