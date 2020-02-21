2019 Yılı İklim Değerlendirmesi raporunda çarpıcı sonuçlar! 2019'da 'aşırı hava olayları'nda rekor kırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Dairesi Başkanlığı'nca '2019 Yılı İklim Değerlendirmesi' başlıklı rapor hazırlandı. Küresel iklim değişikliklerinin etkilerini göz önüne seren raporda, hem dünya, hem Türkiye açısından sıcaklıklar ve aşırı hava olaylarında son yıllarda ciddi oranda artışını gösteren çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Rapora göre Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Akdeniz havzasındaki Türkiye'nin, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, sel, fırtına, dolu gibi olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen bölgede olduğunu söyledi.

2019 YILI 1971'DEN BU YANA EN SICAK 4.YIL

Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddetinin de her geçen ay ve yıl arttığına işaret eden Coşkun, "2019 yılı 1971'den bu yana en sıcak 4'üncü yıl olarak kayıtlara geçti. Yağışlar açısından uzun yıllar ortalama değerlerin yaklaşık yüzde 1,9 üzerine çıkılmıştır" dedi.

DÜNYADA SON 140 YILIN EN SICAK 2'NCİ SENESİ

Raporda, Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi'ne (NOAA) göre 2019'un, dünyada 0,95 derecelik sıcaklık anomalisi ile son 140 yıl içinde, 2016'dan sonraki 2'nci en sıcak yıl olduğu kaydedildi. Son 5 sıcak yılın hepsinin 2015 ve sonrası, en sıcak 10 yılın 9'unun 2005 ve sonrasında yaşandığı belirtildi.