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2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu


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