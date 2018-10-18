2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Teklifin hedeflerinde, gelir gider, bütçe dengesi, faiz dışı denge ve borç hedefleriyle ilgili orta vadeli mali hedeflere ulaşılmasına katkı sağlanacağı, merkezi yönetim bütçesi kapsamında mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılacağı ve gelirlerin artırılacağı, ayrıca süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacağına işaret edildi.

Teklifin genel gerekçesinde, kısa vadede finansal istikrar ve fiyat istikrarının yeniden tesis edileceği, ekonomide dengelenme ve bütçe disiplininin sağlanacağı, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirileceği, sıkı para ve maliye politikalarının eş güdüm içerisinde yürütüleceği bildirildi.

Kamu kaynak kullanımında temel politika olarak belgelerinde belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edileceği, mali disiplin anlayışına uygun olarak kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanacağı, mevcut harcama programlarının gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projelerin sonlandırılacağı vurgulandı. Hedefler arasında ayrıca, makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili proje ve programların uygulamaya konulacağı, eğitim sisteminde istihdamla uyumlu eğitim planlaması yapılacağı, istihdam edilebilirliğin artırılacağı, eğitim kaynaklarının etkin kullanılacağı ve etkili eğitim programlarının tasarlanacağı da sıralandı.

Sağlık harcamalarında tasarruf edilmesi için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerin geliştirileceği, tarım sektörü desteklerinin üretici geliri ve tüketici refahı ile üretimde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılmasını sağlamaya yönelik olarak şekillendirileceği ve sadeleştirileceği belirtildi.