2019 yılında CİMER’e 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2019 yılında CİMER’e başvuru sayısının 3 milyon 138 bin 233 olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olan CİMER’e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3 milyon 138 bin 233 adet başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3 milyon 525 bin 590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Altun, nüfusa oranla en fazla başvurunun Osmaniye, Ankara ve Karaman’dan olduğunu belirterek, “CİMER, vatandaşımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek” açıklamasında bulundu.

