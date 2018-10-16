2019 yılında sektörleri neler bekliyor?

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,(DHA) -DÜNYA ekonomisinde siyasetin etkilerinden soyutlanamadığı bir yıl yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl da bu durumun etkilerinin devam edeceğini ifade eden Ekonomist Beyhan İncekara, 2019 yılında sektörel beklentilere ilişkin tahminlerini anlattı. 2018 yılında ticaret savaşlarıyla başlayan döviz kurlarındaki dalgalanmalar özellikle hammadde ve ara malında ithal ürünlere bağlı olan bazı sektörleri olumsuz yönde etkiledi ve maliyetlerdeki artış tüm sektörlere yansıdı. Buna karşın dolar ve eurodakiartış, turizm sektörü gibi bazı sektörleri de olumlu yönde etkiledi. 2019 yılında ise sektörlerin durumunu siyasi ve ekonomik konjonktür belirleyecek. Bu doğrultuda Ekonomist ve İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Beyhan İncekara 2019 yılında sektörel beklentilere ilişkin tahminlerini DHA'ya anlattı. PERAKENDE SEKTÖRÜ Bu sektör, temel ihtiyaçları gidermesi açısında alışverişin sürekli olduğu ve dinamik özelliğini hep saklayacak olan sektördür.2019 yılında da Enflasyondaki artışlardan kısa vadelide olsa etkileneceklerdir. Fakat perakende sektörü için 2019 yılı, özellikle e-ticaretin artarak devam edeceği bir yıl olacaktır.

IT - TELEKOM SEKTÖRÜ Teknolojide meydana gelen değişmelerle birlikte giderek artan öneme sahip olan IT sektörü, 2019 yılında da gelişmeye devam edecek. Yapay zeka ve Endüstri 4.0 konusunda ilerlemeler kaydedileceği beklenmektedir. Özellikle teknoloji ihraç eden ülke haline gelebilmemiz için 2019 yılında da ARGE desteklerinin artarak devam etmesi gerekir. TURİZM SEKTÖRÜ Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörü, kurdaki değişmeler sayesinde geçen yıldan bu yana toparlandı ve 2015 yılında olduğu gibi turizmin zirve yaptığı yılın turizm rakamları yakalandı. Cari açığı kapatma özelliğine sahip olan bu sektör, 2019 yılında da yine dengeli fiyatlama ve çeşitlendirilen turizm alternatifleri sayesinde (kültür turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi) daha iyi seviyelere gelecektir. GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ Türkiye ekonomisinde bir dönem büyümeyi olumlu yönde etkileyen inşaat sektörü, şu anda ciddisıkıntılar yaşıyor. İnşaat firmalarının ellerinde ciddi bir konut stoğu oluşmuş durumda. Önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının değeri düşecek.Toparlanması biraz zaman alacak olan inşaat sektörünün, 2019 yılında yapılandırılması öngörülen mikro politikaları uygulaması gerekmektedir. Uygulanan ekonomik politikalarla canlandırma sağlanabilir.

SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜ Havacılık sektörü, bu yıl itibariyle tamamlanan ve etap etap taşınılacak üçüncü havalimanıyla önemli bir hale gelecektir. Uzun vadede İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasıyla transit bölge pozisyonuna gelecek olan İstanbul, önemli bir lojistik üs olacaktır. Fakat dövizde yaşanan olumsuzluklar, havayolu şirketlerinin maliyetini arttırmıştır. Uçak, yakıt gibi havacılık ürünlerinin ithalata bağımlı olması, bu sektörün maliyetlerini arttırmıştır. Fakat son dönemde yapılan insansız hava araçları ile uzay araçlarının üretimi ve ihracatı, bu sektörü oldukça geliştirecektir. Ayrıca turizmin bir ayağı olan ulaştırma sektörü, havacılık sektörünü yolcu taşımacılığı açısından olumlu yönde etkiler. GIDA -TARIM SEKTÖRÜ Yükselen enflasyonla birlikte artan gıda fiyatları, tarım sektöründe çeşitli teşvikleri gündeme getirmiş; çiftçinin üretimini destekleyen, gıda fiyatlarının düşmesini sağlayan teşvik paketleri uygulamaya konmuştur. 2019 yılında üreticilere, kırsalı kalkındıracak, tarım üretimi ve ihracatını arttıracak söz konusu teşviklere, birçok madde eklenecektir. 2019 yılında tarım için oldukça önemli yapılandırmalar ve teşvikler gerçekleşecektir.