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"2019 yılında turizmde artış sürecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:54 | Son Güncelleme

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin: - "Kur artışı turist ve turizmci açısından faydalı oldu. 2019 yılında turizmde artış sürecek"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, "Avrupa ve Rusya pazarında geçen yıla göre rezervasyonlarda artış var. Kur artışı turist ve turizmci açısından faydalı oldu. 2019 yılında turizmde artış sürecek." dedi.

TÜRSAB Marmaris BTK Başkanı Suat Esin, Armutalan Kültür Merkezi'nde bulunan TÜRSAB BTK toplantı salonunda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Esin, Muğla'ya gelen turist sayısında 2018 yılının 10 ayında geçen yıla oranla yüzde 37'lik artış olduğunu ve ilk sırada açık ara bir milyon civarında İngiltere vatandaşlarının bulunduğu söyledi.

İkinci sırada Rusya, ardından da Ukrayna, Almanya, Polonya ve Hollanda'nın geldiğini belirten Esin, "Bu artışın artarak devam edeceğini düşünüyorum. 2019 yılında artış sürecek. Şimdiden rezervasyonlar çok iyi. Avrupa ve Rusya pazarında geçen yıla göre rezervasyonlarda artış var. Kur artışı turist ve turizmci açısından faydalı oldu. 2019 yılında turizmde artış sürecek. İngiltere rezervasyonları çok yüksek rakamlara ulaştı." diye konuştu.

Marmaris turizminin 5-6 aya sıkıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Esin, turizmin tüm yıla yayılması için çalışmalara destek olacaklarını dile getirdi.

- "Mavi tur aktif hale gelmeli"

Esin, turizmin tüm yıla yayılması için doğa, sağlık, kongre ve spor turizmi çeşitliliğini kazanmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Bölgemiz en uzun kıyı şeridine sahip, mavi tur aktif hale gelmeli. Marinalarımız ülkemizin ekonomisine çok ciddi ekonomik kazanımlar sağlamakta. Marmaris'te yat sayısı 551, yatak kapasitesi de 4 bin 378, Bodrum'da yat sayısı 143, yatak kapasitesi bin 158, Fethiye'de yat sayısı 125, yatak kapasitesi 925'dir. Doğal güzelliklerimizi yeterince kullanamıyoruz." dedi.

TÜRSAB Marmaris BTK olarak 4 aydır görevde olduklarını hatırlatan Esin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısa sürede kaçak turlar ile mücadele ettik. Yol denetimleri, sahil denetimleri yaptık. Birçok kişi ve işletmeye gerekli işlemler yapıldı. Kaçak turlar ile ilgili raporlarımızı hazırladık. Haksız rekabet yapıyorlar ve bizlerin kazancından çalıyorlar. Biz de Marmaris BTK olarak denetim yapma yetkisine sahip olduk ve bu yetkimizi kullanacağız."

-"Her şey dahil sisteminde kısıtlamaya gidilmeli"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kendisinin de bulunduğu bir toplantıda, "Turist sayısı önemli değil, turistin niteliği önemli" dediğine işaret eden Esin, "Bana göre de turist sayısı önemli değil, turistin niteliği önemli. Her şey dahil sisteminde kısıtlamaya gidilmeli. Ne zaman bu uygulamayı hayata geçirirsek, turistin niteliği ve harcaması da değişecektir. Her şey dahilden birçok ülke vazgeçti. Biz de vazgeçmeliyiz. Yasal olarak kısıtlamaya gidilmeli." ifadelerini kullandı.

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