2019 yılında ülke genelinde çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında gerçekleştirilen asayiş ile yol uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 zanlı yakalanırken, 192 bin 626 araç, 2 bin 373 okul servisi, 259 taksi, bin 795 motosiklet trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ülke genelinde 2019 yıl içerisinde, Türkiye güven huzur uygulaması, taksi denetimi, motosiklet denetimi, Türkiye huzur ve trafik uygulaması, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik denetimler, okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetimi, aranan şahıslar uygulaması, yasadışı bahis ve göçmen kaçakçılığı denetimi, huzurlu sokaklar uygulaması, kumar ve tombala denetimi, narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulası, günübirlik evler denetimi, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığı denetimi, dumansız araç denetimi, yasadışı bahis, kumar ve oyun makineleri ile narkotik suçları denetimleri gibi bütün illerde bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

842’si çocuk 3 bin 5 kayıp şahıs bulundu

Bu uygulamalarda yapılan kimlik sorgulamalarında 281 bin 399 şahsa adli idari işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şahıs yakalandı. 34 bin 42 şahıs gözaltına alındı, 842’si çocuk 3 bin 5 kayıp şahıs bulundu.

192 bin 626 araç trafikten men edildi

81 ilde gerçekleştirilen farklı zamanlardaki eş zamanlı uygulamalarda yapılan denetimlerde 3 milyon 111 bin 331 araca cezai işlem uygulandı. 31 bin 997 adet aranan araç tespit edildi, 192 bin 626 araç trafikten men edildi. 105 bin 949 okul çevresi ve 218 bin 774 okul servis aracı farklı tarihlerde devamlı olarak kontrol edildi. 13 bin 711 okul servis aracına cezai işlem yapıldı. 2 bin 373 okul servis aracı trafikten men edildi. 19 iş yerine tek dal sigara satışından işlem yapıldı.

24 bin 716 taksi denetlendi, 259’u trafikten men edildi

2019 yılında gerçekleşen uygulamalarda 24 bin 716 taksi farklı tarihlerde mükerrer olarak denetlendi. 2 bin 66 taksiye cezai işlem uygulandı, 259 taksi trafikten men edildi. Yine geçen yıl 51 bin 939 motosiklet mükerrer olarak denetlendi. Bu denetimlerde 5 bin 875 motosiklete cezai işlem uygulandı. 1.795 motosiklet trafikten men edildi. 85 çalıntı motosiklet yakalanırken 895 tescilsiz motosiklet tespit edildi.

2019’da 21 bin 214 iş yerine cezai işlem uygulandı

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından 2019’da eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda 729 bin 167 iş yeri, 4 bin 369 iddia bayii, 83 bin 168 kahvehane, 19 bin 390 internet salonu, 48 bin 851 park- bahçe farklı tarihlerde mükerrer olarak denetlendi. Denetimlerde 21 bin 214 iş yerine cezai işlem uygulandı, 553 iş yeri kapatıldı. 11 bin 160 günübirlik kontrol edildi, 415 günübirlik eve para cezası verildi. 2019’da 8 bin 208 kiralık araç, 1.573 dernek/kooperatif denetlendi. Bu denetimlerde 443 kiralık araç firmasına, 72 dernek veya kooperatife cezai işlem uygulandı. 22 bin 128 metruk bina da 2019 yapılan farklı zamanlardaki uygulamalarda kontrol edildi.

5 bin 742 yasadışı düzensiz göçmen yakalandı

Geçen yıl gerçekleştirilen uygulamalarda 5 bin 742 yasadışı düzensiz göçmen ve 96 yasadışı göç organizatörü yakalandı. Dilencilik yapan 466 şahıstan 981 bin lira kamuya geçirildi, dilencilik yapan 1’i yabancı uyruklu 16 çocuk ailesine teslim edildi. Uygulamalarda ayrıca çok sayıda kumar makinesi, sigaramatik, kesici delici alet, silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

