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  4. 2019 yılının en iyi başhemşiresini ve anestezi doktorunu seçtiler

2019 yılının en iyi başhemşiresini ve anestezi doktorunu seçtiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.

Ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş’ın sahibi olduğu estetik merkezinde düzenlen etkinlik ile 2019 yılının en iyi anestezi doktoru 69 yaşındaki Dr. Teoman Enver seçilirken, en iyi başhemşiresi ise 55 yaşındaki Nursel Özyer seçildi.
Samsun FBM Tıp Merkezinde düzenlen görkemli etkinlikte çalışanların ortak fikriyle en iyi anestezi doktoru ve başhemşiresi seçildi. FBM’de çalışanları tarafından seçilen Dr. Teoman Enver’in yüzünde mutluluk eksik olmazken başhemşire Nursel Özyer ise karşılaştığı sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Tüm çalışanların katıldığı etkinlik gününde konuşma yapan Uzman Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Yıllardır onlarla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Bu ödüle fazlasıyla layıksınız. Bizim için bir hemşirenin dışında bir doktorun dışında çok ayrı şeyler ifade ediyorsunuz. Bizim ailemizin bir ferdisiniz. Şu bir gerçek ki bizim için çok değerlisiniz. Buradan tüm doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutluyorum" dedi.
Teoman Enver ve Nursel Özyer ise FBM Tıp Merkezi ailesi olmaktan çok mutlu olduklarını belirttiler. Konuşmaların ardından üzerinde seçilen kişilerin fotoğraflarının olduğu pastanın kesimi yapıldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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