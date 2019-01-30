2019 yılının ilk üst düzey ziyareti Irak Cumhurbaşkanından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar gelen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’i Külliye girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Liderin tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülke milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe "Merhaba asker" diye selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Salih, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde poz verdi.

İki lider baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

