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2019 yılının ilk Van kedileri doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

VAN'ın bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedileri, 2019'un ilk yavrularını doğurdu.

2019 yılının ilk Van kedileri doğdu

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN'ın bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedileri, 2019'un ilk yavrularını doğurdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2 kedinin 8 yavru yaptığını belirterek, "2019 yılının ilk yavruları 10 gün önce doğdular. 2 annemiz doğum yaptı ve 8 kedi dünyaya getirdi. Şu anda 2019 doğumlu 8 yavrumuz var" diye konuştu.
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van Kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda doğum yapmaya başladı. 2 Van kedisi, 2019'un ilk 8 yavrusunu dünyaya getirdi. İyi bakım, sürekli ilgi ve yoğun çalışmayla her yıl daha da iyiye giden Van kedilerinin doğumları Ekim ayına kadar sürecek. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, her yıl koşulların daha da iyileştiğine vurdu yaparak şöyle konuştu: "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2018 yılını bitirdik ve değerlendirmelerini yaptık. 2019 yılı için çalışmalarımızı başlattık. 2019 yılının ilk yavruları 10 gün önce doğdular. Şuanda 2 annemiz doğum yaptı ve 8 kedi dünyaya getirdi. 2019 doğumlu 8 yavrumuz var. Kediler hızla çiftleşiyor ve doğum yapacaklar. Yani doğumlar başladı ve Ekim ayına kadar devam edecek. Ekim ayından sonra doğumlar bitecek ve sonra 2020'ye hazırlık yapacağız. Biz her sene bir önceki seneye göre daha iyileştirilmiş şekilde giriyoruz. 2019 yılından umutluyuz."
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2019 yılının ilk Van kedileri doğdu2019 yılının ilk Van kedileri doğdu2019 yılının ilk Van kedileri doğdu2019 yılının ilk Van kedileri doğdu

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