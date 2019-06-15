2019 YKS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT sınav kitapçıkları ne zaman erişime açılacak?

İyi bir eğitim ve iyi bir iş imkânı tüm gençlerin hayali. İyi bir gelecek umuduyla Türkiye’nin dört bir köşesinden öğrenciler ve gençler YKS’ye giriyor. 15-16 Haziran tarihlerinin heyecanla ve doğal olarak biraz da endişeyle beklediler. Şimdi de TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum da çalışmalarının karşılığını alıp alamayacakları belli olacak.

YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak sınav kitapçıkları ile ilgili kesin bir tarih vermiyor. Yine de geçtiğimiz seneye bakarsak sınav kitapçıklarının 16 Haziran Pazar akşamı, 18.00’den itibaren yayımlanmasını bekleyebiliriz. Bu nedenle Pazar günü ÖSYM’nin duyuruları yakından takip edilmeli. Mynet.com’da YKS sınav kitapçıkları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

