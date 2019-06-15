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2019 YKS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT sınav kitapçıkları ne zaman erişime açılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.06.2019 09:03 | Son Güncelleme

2019 yılının üniversite sınavları 15-16 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum halinde yapılıyor. Sınavdan çıkan adaylar sınav sonuçlarına merak edecekler ama sonuçların açıklanmasına çok var. Yine de sonuçlardan önce sınav kitapçığı ve cevap anahtarı ile sınavın nasıl geçtiği kontrol edilebilir. Peki YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2019 YKS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT sınav kitapçıkları ne zaman erişime açılacak?

İyi bir eğitim ve iyi bir iş imkânı tüm gençlerin hayali. İyi bir gelecek umuduyla Türkiye’nin dört bir köşesinden öğrenciler ve gençler YKS’ye giriyor. 15-16 Haziran tarihlerinin heyecanla ve doğal olarak biraz da endişeyle beklediler. Şimdi de TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum da çalışmalarının karşılığını alıp alamayacakları belli olacak.

YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak sınav kitapçıkları ile ilgili kesin bir tarih vermiyor. Yine de geçtiğimiz seneye bakarsak sınav kitapçıklarının 16 Haziran Pazar akşamı, 18.00’den itibaren yayımlanmasını bekleyebiliriz. Bu nedenle Pazar günü ÖSYM’nin duyuruları yakından takip edilmeli. Mynet.com’da YKS sınav kitapçıkları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

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