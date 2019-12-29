2019’a Senfonik Veda

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 2019’a popüler şarkıların senfonik yorumlarından oluşan bir konserle veda etti. Serdar Yalçın yönetimindeki konserin solistleri soprano Serin Saybaşılı, mezzo-soprano Nihan Çetin Aydın ve bariton Serkan Karagöz’dü.
VOA Türkçe’ye konuşan Şef Serdar Yalçın, zihinlerde yer etmiş şarkıların halkla bütünleşmek adına önemli olduğunu söyledi. Yalçın, “Eğleniyorum ben. Yani 'Operanın çok ciddi olması gerekir.', ya da 'Sanat çok ciddidir.' gibi bir şey yok. Sanat halka ne kadar yakın olursa o kadar yararlı olur” diye konuştu.
Yalçın operanın ulaşılmaz bir şey gibi görüldüğünü ama aslında hiç de öyle olmadığını savundu. Yalçın, “Bugün bir taksici arkadaşla sohbet ediyorum, ‘Oraya biz girebiliyor muyuz?’ dedi bana... 'Oraya girebiliyor muyuz?' ne demek, ona anlattım ki sinemadan ucuz! 'Çoluğunla çocuğunla gelip hem eğlenip, bir şeyler öğrenmiş olarak çıkacaksın, hem çok ucuza çok güzel zaman geçireceksiniz.' dedim, ‘Allah Allah, biz oraya girebiliyor muyuz?” dedi” şeklinde yaşadığı bir anektodu aktardı.
İstanbul’da yaşayan ama sık sık konserler için Mersin’e gelen Yalçın, kentte opera ve balenin sosyal medya çalışmaları sonucu gittikçe popülerleştiğini söyledi. Yalçın, “Başta opera açıldığı zaman bir çabayla buraları doldurulmuştu. Sonra bir dönem boşluklar oldu, bir iletişimsizlik oldu. Şu zamanda sosyal medyayı da iyi kullanarak iyi bir seyirci sayısına ulaşıyor. Sadece Mersin’de değil, Mersin çok başarılı ama sadece Mersin’de değil, Samsun’da, Antalya’da, İzmir’de de böyle. Mesela Hamlet balesi… Şimdi Hamlet lafı ağır bir laf. Shakespeare’in Hamlet’i… Ama doldu. Dün (Mersin’de) o bale vardı ve doldu” dedi.
Popüler şarkılar
Marina Kvlividze’nin başkemancı (konzertmeister) olduğu konserde pop, klasik müzik, Türk sanat müziği, rock ve cazın popüler eserlerinden bazıları seslendirildi. “Nihavend Longa”, “Strangers in the Night”, “Summertime”, “Bessame Mucho” ve Beethoven’ın 5. Senfoni’sinden bir bölüm seslendirilen eserler arasındaydı.
Şef Serdar Yalçın Mersin’in tanıdığı bir isim. MDOB ile düzenli olarak konserlere çıkıyor. Neşet Ertaş’ın senfonik yorumları onun düzenlemesi. İstanbul Devlet Operası’nın kadrolu şefi olan Yalçın, Türk orkestraları dışında Münih Filarmoni ve Berlin Senfoni gibi büyük orkestraları da yönetmişti.
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