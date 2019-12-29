2019’a Senfonik Veda

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 2019’a popüler şarkıların senfonik yorumlarından oluşan bir konserle veda etti. Serdar Yalçın yönetimindeki konserin solistleri soprano Serin Saybaşılı, mezzo-soprano Nihan Çetin Aydın ve bariton Serkan Karagöz’dü.

VOA Türkçe’ye konuşan Şef Serdar Yalçın, zihinlerde yer etmiş şarkıların halkla bütünleşmek adına önemli olduğunu söyledi. Yalçın, “Eğleniyorum ben. Yani 'Operanın çok ciddi olması gerekir.', ya da 'Sanat çok ciddidir.' gibi bir şey yok. Sanat halka ne kadar yakın olursa o kadar yararlı olur” diye konuştu.

Yalçın operanın ulaşılmaz bir şey gibi görüldüğünü ama aslında hiç de öyle olmadığını savundu. Yalçın, “Bugün bir taksici arkadaşla sohbet ediyorum, ‘Oraya biz girebiliyor muyuz?’ dedi bana... 'Oraya girebiliyor muyuz?' ne demek, ona anlattım ki sinemadan ucuz! 'Çoluğunla çocuğunla gelip hem eğlenip, bir şeyler öğrenmiş olarak çıkacaksın, hem çok ucuza çok güzel zaman geçireceksiniz.' dedim, ‘Allah Allah, biz oraya girebiliyor muyuz?” dedi” şeklinde yaşadığı bir anektodu aktardı.