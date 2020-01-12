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  4. 2019'da 2 milyon 208 bin 887 korsan materyal ele geçirildi

2019'da 2 milyon 208 bin 887 korsan materyal ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, geçen yıl korsanla mücadele kapsamında düzenlenen 844 operasyonda toplam 2 milyon 208 bin 887 korsan materyal ele geçirildiği bildirildi.

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, geçen yıl korsanla mücadele kapsamında düzenlenen 844 operasyonda toplam 2 milyon 208 bin 887 korsan materyal ele geçirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında, fikri hak ihlalleriyle etkin mücadelenin sağlanması amacıyla imzalanan protokol kapsamında 81 ilde İl Denetim Komisyonları oluşturuldu. Bu kapsamda 2019 yılında 844 operasyon gerçekleştirildi, 2 milyon 208 bin 887 korsan materyal ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 948 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, geçen yıl hizmete sunulan ilave cihazlarla birlikte toplamda 445 adet elektro optik cihaz İl Denetim Komisyonları tarafından denetim faaliyetlerinde kullanıldı. Materyal üzerine tatbik edilen bandrollerin orijinallik tespitinin yapılmasına imkân sağlayan elektro optik cihazlar, korsanla mücadelede güçlü bir araç olarak kullanılarak, yakalanan korsan materyal sayısının 2019'da yüzde 18 artmasını sağladı.

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