HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 2019'da 212 çevre aktivisti öldürüldü

2019'da 212 çevre aktivisti öldürüldü

29.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Bir STK raporuna göre 2019'da, doğa ve çevreye zararlı ekonomik faaliyetlere karşı mücadele veren 212 aktivist öldürüldü.

Bu alanda en fazla cinayetin işlendiği ülke ise Kolombiya.Global Witness adlı sivil toplum kuruluşunun verdiği bilgiye göre dünya çapında geçen yıl 212 çevre aktivisti öldürüldü. Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Global Witness'in çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu çevre aktivistlerinin baraj yapımı, madenlerin açılması, ormanların yok edilmesi ve çevreye zarar veren farklı ekonomik faaliyetlere karşı mücadele verdiği için katledildiği bildirildi.

Açıklanan bu rakam, bugüne dek bu konuda duyurulan en yüksek sayıya tekabül ediyor. Global Witness, bazı olayların kayıtlara geçmediğini ve cinayete kurban giden çevre aktivisti sayısının gerçekte daha da fazla olma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Aktarılan bilgilere göre, çevrecilere karşı ölümle sonuçlanan şiddet olayları en çok, toplam ölüm vakalarının üçte ikisinin kayda geçtiği Latin Amerika ülkelerinde yaşanıyor.

Çevre aktivistlerinin öldürüldüğü ülkeler listesinde, 2019 yılında 64 kişinin katledildiği Kolombiya ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 43 ölüm vakası ile Filipinler izliyor. Hazırlanan rapora göre öldürülen kişilerin yüzde 40'ını, o ülkenin yerli halkı oluşturuyor. Katledilen çevrecilerin yaklaşık yüzde 10'u ise kadınlar.

AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Rusya: Bugünden itibaren Türkiye'de vize işlemleri başlıyorRusya: Bugünden itibaren Türkiye'de vize işlemleri başlıyor
2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Diğer Haberler
Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

Rusya Büyükelçiliği: Bugünden itibaren Türkiye'de vize işlemleri başlıyor

Rusya: Bugünden itibaren Türkiye'de vize işlemleri başlıyor

Bilim insanları ateşle oynuyor: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Trump: Kimse beni sevmiyor

Trump: Kimse beni sevmiyor

ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya'nın savaş gemisi hamlesine AB'den sert uyarı

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.