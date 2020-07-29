2019'da 212 çevre aktivisti öldürüldü

Bu alanda en fazla cinayetin işlendiği ülke ise Kolombiya.Global Witness adlı sivil toplum kuruluşunun verdiği bilgiye göre dünya çapında geçen yıl 212 çevre aktivisti öldürüldü. Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Global Witness'in çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu çevre aktivistlerinin baraj yapımı, madenlerin açılması, ormanların yok edilmesi ve çevreye zarar veren farklı ekonomik faaliyetlere karşı mücadele verdiği için katledildiği bildirildi.

Açıklanan bu rakam, bugüne dek bu konuda duyurulan en yüksek sayıya tekabül ediyor. Global Witness, bazı olayların kayıtlara geçmediğini ve cinayete kurban giden çevre aktivisti sayısının gerçekte daha da fazla olma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Aktarılan bilgilere göre, çevrecilere karşı ölümle sonuçlanan şiddet olayları en çok, toplam ölüm vakalarının üçte ikisinin kayda geçtiği Latin Amerika ülkelerinde yaşanıyor.

Çevre aktivistlerinin öldürüldüğü ülkeler listesinde, 2019 yılında 64 kişinin katledildiği Kolombiya ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 43 ölüm vakası ile Filipinler izliyor. Hazırlanan rapora göre öldürülen kişilerin yüzde 40'ını, o ülkenin yerli halkı oluşturuyor. Katledilen çevrecilerin yaklaşık yüzde 10'u ise kadınlar.

AFP / ET,BW

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