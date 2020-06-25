“2019’da 465 Çocuk Hayatını Kaybetti“

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Göç ve İnsanı Yardım Vakfı tarafından hazırlanan ‘2019 İnternet Medyası Çocuk Hakkı İhlali Raporu’nda, 3 bin 228 çocuğun hak ihlaline uğradığı belirtildi. Rapora göre bu çocuklardan 465’i yaşamını yitirdi.

Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV), tarafından medyaya yansıyan haberler derlenerek hazırlanan rapor, vakfın internet sayfasında yayımlandı.

465 Çocuk Öldü 1788 Çocuk İstismar Edildi

Rapora göre, 2019 yılında yaşam hakkı ihlaline maruz kalan bin 333 çocuktan 465’i yaşamını yitirirken, 868 çocuk ise yaralandı. Raporda, bin 895 çocuğun 'Çocuğun Korunması Hakkı'ndan mahrum bırakıldığına vurgu yapılarak şu bilgilere yer verildi, “10 çocuk erken yaşta zorla evlendirildi, 2 çocuk cinsel sömürüye alet edildi, 95 çocuk şiddet gördü, 1788 çocuk ihmal ve İstismar edildi, 51 çocuk, 'Çocuğa Özgü Adalet Sistemi'nden yoksun bırakıldı, 35 çocuk gözaltına alındı, 11 çocuk tutuklandı, 5 çocuk ceza aldı, 9 çocuk 'Sağlık Hakkı' ihlaline maruz kaldı, 33 çocuk işkence ve kötü muamele gördü, 18 çocuk 'Silahlı Çatışma Ortamında Çocukların Korunması' hakkından, 3 çocuk ise diğer kategorilerinden hak ihlallerine maruz kaldı”