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2019'da 97 bin sülün ve keklik doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tabii hayatın desteklenmesi amacıyla 2019 yılında ürettiği yaklaşık 97 bin sülün ve kekliği doğaya bıraktı.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tabii hayatın desteklenmesi amacıyla 2019 yılında ürettiği yaklaşık 97 bin sülün ve kekliği doğaya bıraktı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; çeşitli sebeplerle tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş tabii türler için kurulan üretme istasyonlarında her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek tabiata bırakılıyor. Bu çerçevede; 2019'da Afyonkarahisar Şuhut, Gaziantep Erikçe, Kahramanmaraş Kapıçam, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane Kelkit'te bulunan keklik üretme merkezinde üretilen 75 bin keklik ile Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretme Merkezlerinde üretilen 22 bin sülün tabii hayatı desteklemek için tabiata yerleştirildi. Böylece 2019 yılında yaklaşık 97 bin kanatlı tabiata bırakılmış oldu.

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