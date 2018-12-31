2019'da çevreyi kirletenlere uygulanacak cezalar

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca, 2019 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları açıklandı.

'2872 Sayılı Çevre Kanunu'na aykırı durumlarda uygulanacak para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre yeni yılda egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 546, aracın standartlara aykırı emisyona sahip olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2 bin 500 TL, aracın orijinalinde bulunan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresini sökerek taşıtı kullananlara bin 546 TL, 'Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi' bulunan; ancak gerekli şartları kaybettiği halde ölçüme devam eden ya da kurallara aykırı ölçüm yapanlara 6 bin 186, gerekli belgeler olmadan egzoz gazı ölçümü yapanlara 12 bin 373 TL idari para cezası uygulanacak. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere ise 287 TL ceza kesilecek.

ÇED'E AYKIRI HER DAVRANIŞA 30 BİN TL CEZA

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 72 bin 197, emisyon miktarları belirlenen sınırları aşan tesislere 144 bin 404 TL para cezası kesilecek. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 30 bin 75 TL, idari para cezası uygulanacak. 2019’da tesislerinde atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 180 bin 509 TL para cezası kesilecek. Öte yandan standartlara aykırı şekilde fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ruhsat sahiplerine 36 bin 95 idari para cezası verilecek.