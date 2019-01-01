"2019'da daha zengin, daha güçlü Türkiye arzu ediyoruz"

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019'da daha büyük, daha zengin, daha özgür daha güçlü Türkiye arzu ediyoruz. Karmaşık yapmaya çalıştıkları dünyayı sulhe, huzura, sükuna kavuşturabilmek, Anadolu'dan yükselen kardeşlik duygusunu dünyanın hen noktasına iletebilmek için güçlü Türkiye'ye ihtiyaç var." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Evliyetepe Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Bakan Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon bağlantısının ardından nöbet tutan Polis Özel Harekat ve Jandarma Komandolara ziyarette bulundu.

Soylu, burada nöbet tutan güvenlik güçleriyle sohbet etti, Uzman Çavuş Mustafa Baykal'ın babası ile telefonda görüştü.

Baykal'ın babasının yeni yılını kutlayan Soylu, "Evlatlarınız burada önemli bir vatan görevi yapıyor. Cumhurbaşkanımızla görüştürdük onları. Cumhurbaşkanımızın dualarını aldılar. Allah evladınızı size ve milletimize bağışlasın." ifadesini kullandı.

Daha sonra, jandarmaların üs bölgesinde yaptığı igloda komutan ve güvenlik güçleriyle sohbet eden Soylu, Polis Radyosu'na bağlandı.