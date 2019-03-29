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2019’da konut alacaklar en çok Kuşadası’nda ev aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara ilçelerini geride bırakan Kuşadası’nda ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 470 TL seviyesinde

İSTANBUL (AA) - Zingat.com, 2019’da konut almayı düşünenlerin en çok Kuşadası’nda ev aradığını bildirdi.

Zingat.com açıklamasına göre, Zingat.com, 2019 yılının ilk üç ayında en çok konut aranan ilk 10 ilçeyi açıkladı. Zingat.com ziyaretçilerinin 2019 yılında en çok satılık daire araması yaptığı 10 ilçe arasında ilk sırada Kuşadası (Aydın) yer aldı.

Kuşadası’nı sırasıyla Beylikdüzü (İstanbul), Çankaya (Ankara), Keçiören (Ankara), Esenyurt (İstanbul), Osmangazi (Bursa), Ortahisar (Trabzon), Atakum (Samsun), Didim (Aydın) ve Kadıköy (İstanbul) takip etti.

Zingat.com ziyaretçilerinin en çok ev araması gerçekleştirdiği ilçeler arasında ilk sırada yer alarak, İstanbul ve Ankara ilçelerini geride bırakan Kuşadası’nda ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 470 TL seviyesinde. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Kuşadası’nda 100 metrekare dairelerin ortalama fiyatları 185 bin 264 TL ile 308 bin 773 TL arasında değişiyor.

Bu yıl Zingat.com’da en çok ev araması yapılan diğer ilçelerdeki ortalama konut metrekare fiyatları ise şehirden şehre farklılık gösteriyor.

Buna göre ilçeler bazında konut metrekare fiyatları; Beylikdüzü’nde 2 bin 438 TL, Çankaya’da 2 bin 545 TL, Keçiören’de bin 569 TL, Esenyurt’ta 2 bin 82 TL, Osmangazi’de bin 987 TL, Ortahisar’da bin 901 TL, Atakum’da bin 858 TL, Didim’de 2 bin 310 TL ve Kadıköy’de 7 bin 198 TL.

Platformun paylaştığı verilere göre, Türkiye’de en çok ev aranan ilk 10 ilçe arasında en uygun evler Ankara ilinin Keçiören ilçesinde bulunuyor. Keçiören’de ortalama 100 metrekarelik bir dairenin fiyat aralığı ise 117 bin 692 TL ile 196 bin 200 TL arasında değişiyor.

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