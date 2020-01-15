2019’da Laodikeia Antik Kenti’nde 171 eser gün yüzüne çıkarıldı

Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden birisi olan Denizli’deki Laodikeia Antik Kenti’nde 2019 yılında yapılan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarında, aralarında 113 yılında yapılan Roma İmparatoru Traian heykelinin de bulunduğu toplam 171 eser gün yüzüne çıkarıldı. Pamukkale Üniversitesi PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Laodikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı olan Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına Laodikeia Antik Kenti’nde çevre düzeni, kazı, restorasyon, konservasyon ve yayın ağırlıklı olarak faaliyetlerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün onayıyla 2019 yılında da devam ettiklerini belirtirken, kazı heyeti olarak yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. 2019 yılı kazı sezonunda Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Sokak ve Güney Agora Sokağı’nda kazı, Batı Tiyatrosu’nda kazı ve restorasyon, Kuzey Kutsal Agora Batı portik duvarı, Atriumlu Yönetici Binası ve Batı Portik Kuzey uç Mozaikli Alan ile Kiliseli Periystyli Ev’de restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapıldığını kaydeden Şimşek, Laodikeia Kilisesi’nde ise mevsim geçişlerine bağlı bakım-onarım çalışmalarının periyodik olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

“Çalışmalar laboratuarlarda da yapıldı”

Şimşek ayrıca restorasyon, depo, çizim ve dokümantasyon çalışmaları da arazi çalışmaları paralelinde ilgili laboratuarlarda yapıldığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın yapılan çalışmalarla yakından ilgilendiğini ifade ederek, ayrıca farklı ülkelerden Pamukkale Üniversitesine gelen öğrencilerin Denizli tarihini ve Laodikeia Antik Kentini tanıması adına geziler gerçekleştirdiğini hatırlatan Şimşek, kazı çalışmalarına verdiği destek ve katkılarından dolayı Rektör Bağ’a teşekkür etti.

“171 eserin restorasyonu tamamlandı”

2019 yılı kazı çalışmalarında Laodikeia Antik Kentinde, müzede sergilenecek nitelikte ortaya çıkartılan 171 adet eserin restorasyonunun tamamlandığını bildiren Şimşek, 2019 yılında Laodikeia Antik Kenti kazılarının Pamukkale Üniversitesi ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği, YİKOB, TTK, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, AYDEM (Elektrik-Aydınlatma Bakanlık Onaylı Sponsor) tarafından finanse edildiğini belirtti.

