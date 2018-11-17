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"2019'da rekabette tasarım ön plana çıkacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı: - "Son dönemde rekabetin getirdiği etkiyle, firmalar tasarım çalışmalarına ağırlık verip rekabet güçlerini artırıyor. 2019'da bunun daha da etkili olacağını düşünüyorum" - "Tüketici satın alacağı üründe, artık maliyetin yanında tasarım ve teknolojik özelliklere öncelik tanıyor. Dolayısıyla tasarım detayları her noktada ürünler üzerindeki önemini koruyacaktır"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Son dönemde rekabetin getirdiği etkiyle, firmalar tasarım çalışmalarına ağırlık verip rekabet güçlerini artırıyor. 2019'da bunun daha da etkili olacağını düşünüyorum." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Murat Kolbaşı, rekabette tasarımın önemine işaret etti.

Her tasarımın kendi içinde farklı hedeflere ulaşabilmek için örneğin; belirli bir ihtiyaca cevap verebilmek veya fark yaratabilmek amacıyla başladığını aktaran Kolbaşı, "Başarının kriteri hedefe ne kadar ulaşabildiği ile ilgilidir. Öte yandan üreticilere göre üretilemeyen tasarım başarısız iken tasarımcılara göre konseptten uzaklaşmaları bir başarısızlık olabilir. Kısaca, başarısız tasarım yoktur, pazarlanamayan tasarım vardır diyebilirim." şeklinde konuştu.

Kolbaşı, her şeyden önce daralan yaşam alanlarının ürünleri daha küçük ve fonksiyonel olmaya doğru ittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte tüketiciler, küçülen ürünlerden aynı performans beklentileri içindeler. İletişim ve haberleşme sektörünün liderliği ile oldukça hızla ilerleyen elektronik sektörü, müşterileri üst düzey kullanıcı arayüzüne sahip, kompleks elektronik devreler içeren ve internet bağlantısı ile uzaktan kumanda edilebilen ürünlere doğru yönlendiriyor. Bu gelişmeler ise tasarımcılar ve üreticileri, maliyet hedefleri çerçevesinde, daha küçük ve verimli tasarıma, komponent seçimine zorluyor. Derli toplu, yalın ama fonksiyonel ürün beklentisi var."

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- "Kablosuz elektrikli ev aletlerinin bir devrim yapacağını düşünüyorum"

Murat Kolbaşı, son dönemde rekabetin getirdiği etki ile firmaların tasarım çalışmalarına ağırlık verip rekabet güçlerini artırmaya çalıştığını belirterek, "2019'da bunun daha da etkili olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte neredeyse her firma kendi özelinde profesyonel ve kendini ispatlamış bir veya birden fazla tasarımcı ile iş birliği yürütmekte ancak trendlerin çok hızlı değiştiği tüketim toplumunda ayırt edici unsurları yakalayabilmek ve ürünleri farklı kılabilmek oldukça zorlaştı. Bu noktada tasarımları inovatif özellikler, fonksiyonlar ve çözümler ile besleyen firmalar daha da başarılı olacaktır." şeklinde konuştu.

Teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde tüm sektörlerdeki gibi küçük ev aletleri sektöründe de eşik atlama döneminde olunduğuna işaret eden Kolbaşı, daha önce yapılması için önünde bariyerler bulunan robot ütü gibi uygulamalar için konsept çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kolbaşı, yakın dönemde olmasa bile orta vadede, en azından farklı sektörlerdeki gelişmelerin yansımalarının, küçük ev aletleri sektöründe de hissedileceğini dile getirerek, "Kablosuz elektrikli ev aletlerinin bir devrim yapacağını düşünüyorum." dedi.

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- "Yeni piyasaya çıkacak ürünler rekabeti artıracak"

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Kolbaşı, yapay zeka üzerine yapılan çalışmaların bir kısmının bu konu üzerine odaklandığını belirterek, "Bu noktada makinelerin gözlem gücü ve insan davranışlarını çözümlemelerindeki başarıları bunu belirleyecektir." dedi.

Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak üzere global bir misyonu da yerine getirdiklerini vurgulayan Kolbaşı, şunları kaydetti:

"500 yıllık kültürel mirasımız olan Türk kahvesi, közde pişirilmesiyle, bol köpüğüyle meşhur. Bu geleneksel tadı koruyacağımız bir ürün tasarlamak istedik, başardık da... Tüketicilerimizin OKKA'yı tercih etmelerindeki en özel sebeplerden biri bu. Son dönemde tüketicilerimizle buluşturduğumuz Türk kahvesi çekirdeği öğütücümüz OKKA BeanGourmet de en taze Türk kahvesini evlere, ofislere taşıyor. Bu ürünümüz de oldukça beğenildi. Bu geri bildirimler bizim yeni ve teknolojik ürün projelerine daha da motive olmamızı sağlıyor."

Kolbaşı, son dönemde Türk Kahvesi özelinde büyük bir rekabet bulunduğunu vurgulayarak, "Yeni piyasaya çıkacak ürünler rekabeti daha da artıracak. Pazarda artık maliyetin yanında tasarım ve teknolojik özellikleri göz önüne alan bilinçli tüketiciler bulunuyor. Tüketici satın alacağı üründe, artık maliyetin yanında tasarım ve teknolojik özelliklere öncelik tanıyor. Dolayısıyla tasarım detayları her noktada ürünler üzerindeki önemini koruyacaktır." şeklinde konuştu.

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