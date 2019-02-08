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'2019'da ülkem için bir fikrim var' projesine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '2019'da ülkem için bir fikrim var' projesine 24 saat içerisinde 4 bin 548 fikrin geldiğini söyledi.

'2019'da ülkem için bir fikrim var' projesine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '2019'da ülkem için bir fikrim var' projesine 24 saat içerisinde 4 bin 548 fikrin geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca çeşitli öneri ve fikirlerin ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarılabilmesi ve hayata geçirilebilmesi amacıyla '2019'da ülkem için bir fikrim var' projesi başlatıldı. Dün proje ile ilgili "Ben, 2019’u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, projeye yoğun ilgi olduğunu açıkladı.
Altun, Twitter hesabından, "24 saat içinde '2019’da ülkem için bir fikrim var' projesine 4 bin 548 fikir geldi. Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

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