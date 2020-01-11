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  4. 2019'da uyuşturucuya 25 bin 931 tutuklama

2019'da uyuşturucuya 25 bin 931 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2019 yılında ülke genelinde düzenlenen 148 bin 828 uyuşturucu operasyonunda 219 bin 970 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 25 bin 931'inin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2019 yılında ülke genelinde düzenlenen 148 bin 828 uyuşturucu operasyonunda 219 bin 970 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 25 bin 931'inin tutuklandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından uyuşturucu madde satışına ağır darbe vuruldu. 2019 yılında ülke genelinde toplam 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyonlarda 219 bin 970 şüpheli gözaltına alınırken, 25 bin 931'i tutuklandı. Geçen yıl bir önceki yıla göre operasyon sayısı yüzde 3, gözaltına alınan sayısı yüzde 7, tutuklanan sayısı yüzde 11 arttı.
Geçen yıl ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 64 ton 337 kilogram esrar, 26 ton 237 kilogram skunk, 20 ton 166 kilogram eroin, 1 ton 638 kilogram kokain, 710 kilogram bonzai, 1 ton 42 kilogram metamfetamin, 1 ton 281 kilogram afyon sakızı, 11 milyon 81 bin 667 adet captagon, 8 milyon 694 bin 405 adet ecstasy, 2 milyon 67 bin 259 adet sentetik ecza, 42 milyon 276 bin 694 adet kök keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerden kenevirde yüzde 316, skunkda yüzde 142, eroinde yüzde 9, kokainde yüzde 9, metamfetaminde yüzde 85, afyon sakızında yüzde 81, sentetik eczada yüzde 5 artış sağlandı.

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