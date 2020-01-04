2019'da Uzayın Derinliklerine Bir Adım Daha Yaklaşıldı

İnsanoğlu, sadece kadın astronot ve teknik ekibin gerçekleştirdiği uzay yürüyüşüyle 2019'da uzayın derinliklerine bir adım daha yaklaştı. İnternette hızla yayılarak Amerikan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçiren bir şakaysa bu yıl yaşanan ilginç gelişmelerden biriydi. İşte 2019'da uzay araştırmalarına damgasını vuran olaylar... NASA'ya ait New Horizons Yeni Ufuklar, bir uzay aracının şimdiye kadar karşılaştığı en uzak uzay nesnesi olan Ultima Thule'un 28 bin kilometre uzaklıktan fotoğraflarını çekti. Nadiren oluşan tam ay tutulması ise dünyanın birçok yerindeki uzay tutkunlarına unutamayacakları anlar yaşattı. Özel sektör çalışanı Susana, ”Daha önce böyle bir şey hiç görmedim. Bir gecede bu kadar çok şey öğrenmek ve bunun etkilerini görmek çok ilginç, çok güzel,” diyor. Tutulma sırasında Dünya'nın parıltısı Ay'a yansıdı. SpaceX, gelecekte astronotlarla yapılacak uçuşlar için veri toplamak amacıyla insansız Dragon-2 aracını Mart ayında uzaya fırlattı. Araç, robot kola ihtiyaç duymadan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kendi kendine kenetlenmeyi başardı.

SpaceX, Şubat ayındaysa İbranice ”Başlangıç” anlamına gelen Beresheet adlı Ay aracını taşıyan roketi uzaya gönderdi. İsrail'den bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklık yapan SpaceX'in bu projesi, aracın Nisan ayında Ay yüzeyine çarpmasıyla son buldu. Amerikan Savunma Bakanlığı ise Haziran'da gelecekte ulusal güvenlikle ilgili misyonlarda kullanımını tescillemek için SpaceX'in Falcon Heavy roketini kullandı. Bu, geri dönüştürülmüş bir roketle yapılan ilk askeri uçuştu. Her iki yan roket hassas inişleri başarıyla gerçekleştirirken yeni ana roket, aynı başarıyı sağlayamadı. Şili'deyse gökyüzü Temmuz ayındaki tam güneş tutulmasıyla karardı. Güneş tutulmaları, yaklaşık her 18 ayda bir gerçekleşiyor. Çin'deyse özel uzay firması LinkSpace, Ağustos ayında üçüncü başarılı roket fırlatışı ve inişini gerçekleştirdi. Mühendisler, aracı Nisan ayında test etmişti. Dorian Kasırgası, Eylül ayında Bahama Adaları'nı vurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntüler, Dorian'ın şimdiye kadarki en güçlü kasırgalardan biri olduğunu gösteriyor.

Area 51 Baskını ise Facebook'ta bir şaka olarak başladı. Uzaylıların varlığıyla ilgili komplo teorilerine meraklı olanların uzun yıllardır ilgisini çeken araştırma tesisi, Nevada eyaletinde yüksek güvenlikli askeri bir üste bulunuyor. Milyonlarca insanın Area 51 ya da 51’inci Bölge olarak bilinen üsse baskın düzenlemeyi planlaması üzerine Hava Kuvvetleri, ”Sakın aklınızdan bile geçirmeyin” şeklinde bir uyarı yayınladı. Utahlı ziyatetçi Jackson Carter, ”Polisler son derece kibar, bir olay çıkmayacağından emin olmak için buradalar. Ama çok eğlenceliydi, herkes çok iyi vakit geçirdi,” şeklinde konuşmuştu. Yaklaşık 200 kişi, çölde parti yapıp eğlenmiş oldu. Christina Koch ve Jessica Meir ise uzayda tarih yazdı. Koch ve Meir, Ekim'de sadece kadınlardan oluşan ekibin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. İki kadın astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun enerji ağını tamir etti. İlk kez uzay yürüyüşü yapan Meir, böylelikle uzay yürüyüşüne çıkan 15'inci kadın astronot oldu. Astronot Christina Koch, ”Ay yüzeyinde yürüyen ilk kadın olmak, akla hayale getirilemeyecek kadar büyük bir onur. Ay'a ayak basan ilk kadın olmak tüm hayatım boyunca en büyük hayalim oldu. Ama şimdilik en azından Ay üzerinde yürüyecek ilk kadının kim olacağını bileceğim gerçeğiyle yetineceğim,” diyor.