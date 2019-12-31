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  4. 2019'da yılın kelimesi: Mazbata

2019'da yılın kelimesi: Mazbata

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 19:09 | Son Güncelleme

Deutsche Welle Türkçe'nin sosyal medyada gerçekleştirdiği anket sonucunda yılın kelimesi "mazbata" seçildi.

Oylamada ikinciliği "kadın" alırken üçüncü "kayyum" oldu.Deutsche Welle Türkçe'nin Twitter'da 24-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği "yılın kelimesi" anketi sonuçlandı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de takipçilerden gelen öneriler neticesinde belirlenen dört adayın yarıştığı anketin birincisi "mazbata" oldu.

"Mazbata" kelimesi, oyların yüzde 39,3'ünü elde etti. Kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle adaylar arasında yer alan "kadın" kelimesi ise yüzde 25,5 ile ikinci oldu.

Yaklaşık 16 bin oy kullanılan ankette, üçüncü yüzde 23,6 ile "kayyum" olurken oyların yüzde 11'ini alan "siyanür" dördüncü sırada kaldı.

DW Türkçe'nin 2018'deki "yılın kelimesi" anketinde en fazla oyu "dolar" almıştı. İkinciliği "konkordato"nun elde ettiği ankette; "papaz" üçüncü, "soğan" ise dördüncü olmuştu.

CÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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