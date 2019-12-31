"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine 45 bin öneri geldi

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine yapılan fikir paylaşımı sayısı 45 bine ulaştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün sona erecek projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesine başlarken "2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleriyle doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum." ifadelerini kullandığını hatırlatan Altun, şöyle devam etti: "Milletimizin yoğun teveccühü ile Başkanlığımızla paylaşılan fikir sayısı bugün itibarıyla 45 bine ulaştı. Her bir fikir titizlikle incelendi ve ön değerlendirmenin ardından ilgili kurumlara yönlendirildi. Yıl içerisinde süregelen değerlendirmeler, bugün gelecek son fikirlerle birlikte yeniden ele alınacak." - "Türkiye, Türkiye'den büyüktür şiarının yeniden ispatı oldu" Seçilen fikirlerin kurumlar tarafından hayata geçirilmeye başlandığını belirten Altun, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "2020 Ocak ayından itibaren İletişim Başkanlığı olarak bizzat bizim tarafımızdan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı bakanlık, başkanlık ve ofisler tarafından hayata geçirilen fikirleri peyderpey ilan edeceğiz. Bizlerle Türkiye'miz için fikirlerini paylaşan milletimizin değerli fertlerine kalpten teşekkür ediyorum. Daha projenin başladığı ilk gün, 81 ilimizin tamamından ve yurt dışındaki vatandaşlarımızdan fikir gelmişti. Bu ilgi son güne kadar aynı şekilde devam etti. Fikir sahiplerinin yaş dağılımının ise 8 ila 89 arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Ayrıca ülkemizde yaşayan ya da tatile gelen yabancılardan da fikir gelmiş olması 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' şiarının yeniden ispatı oldu."

- "Projelere destek olmayı sürdüreceğiz" Bu fikir tablosunun, birlik ve bütünlüğün, vatan sevgisinin ve Türkiye'nin ilerleyişinin durdurulamayacağı gerçeğinin bir yansıması olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti: "Nitekim, ülkemiz için kritik bir yıl olan 2019'da pek çok tehlike ve tehdidin üstesinden geldik ve aynı zamanda hepimizi umutlandıran teknolojik adımlarla Türkiye'nin sağlam yürüyüşünü tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş olduk. 2020 yılında belirlediğimiz hedeflere doğru inançla yürüyecek, yeni hedefler belirleyecek, dünyadaki mazlumlara umut olmaya devam edecek ve güçlü Türkiye'nin yoluna koyulmaya çalışılan engelleri bertaraf etmekten geri durmayacağız. 82 milyon el ele vererek ülkemizi daha ileri taşıyacak fikirlere, projelere destek olmayı sürdüreceğiz." Altun, 2020 yılının Türkiye'ye ve dünyaya huzur, barış, refah ve esenlik getirmesi, Türkiye için fikir telaşının çok olduğu bir yeni yıl yaşanması temennisinde bulundu. - En fazla fikir İstanbul'dan Projeye fikri katkı sunulan ilk on şehir sırasıyla İstanbul (10 bin 166), Ankara (4 bin 944), İzmir (1797), Bursa (1596), Adana (1236), Tekirdağ (1204), Kocaeli (1173), Konya (1168), Antalya (1134), Muğla (979) oldu. Projeye yurt dışından 882 fikri paylaşımda bulunuldu.