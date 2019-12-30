2019'un en fazla paylaşılan özel haberleri

DW Türkçe'nin özel haberleri 2019 yılında da sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Siyasetten ekonomiye, kültürden toplumsal olaylara kadar pek çok farklı konuya büyüteç tutan haberlerimizden en fazla paylaşılanları derledik. Haberlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Kadirova’nın cesedindeki ikinci deliğin nedeni belli oldu DW Türkçe, AKP’li vekil Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın cesedinde ikinci bir kurşun deliği olduğu yönündeki iddialarının izini sürdü. DW Türkçe, morgda çekilmiş fotoğraflara ulaştı. Fotoğraflarda koltuk altında bir delik daha görülüyor. Delik, göğüs tüpü nedeniyle açılmış olabilir. Haberin tamamını okumak için tıklayın Anadolu Ajansı seçim verilerini nereden alıyor? 31 Mart gecesi seçim verilerinin güncellenmemesi nedeniyle Anadolu Ajansı’na yönelik eleştiriler gündeme oturdu. Anadolu Ajansı çalışanları DW Türkçe'ye konuştu: "Şu anda kimse bu verilerin nereden geldiğini bilmiyor. Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz."

Haberin tamamını okumak için tıklayın KHK’lı kayıplara ne oldu? Türkiye’de KHK ile ihraç edilen ve Şubat'ta ortadan kaybolan kişilerin işkence ve kötü muameleye uğradığına dair endişe artıyor. Aileler, sivil toplum ve siyasetçilerden hükümete "Olay aydınlansın" çağrısı yükseliyor. Haberin tamamını okumak için tıklayın Saray, 2020’de vergilere bel bağladı 2019’da vergi gelirlerinde yaşanan düşüş, yeni vergilerle telafi edileceği açıklanmıştı. Saray’ın hazırladığı 2020 bütçesinde, bu yıl 600 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek vergi gelirlerinin 785 milyar TL’ye çıkması hedefleniyor. Haberin tamamını okumak için tıklayın Ezgi Can: Annemle babamı adaletsizlik öldürdü Karakolda gördüğü kötü muamele ve işkenceye dayanamayarak canına kıyan ağabeyi Onur Yaser Can’ın ardından annesi ve babasını da kaybeden Ezgi Can, hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı… Haberin tamamını okumak için tıklayın Kalın: Zaman gazetesinde çalışmadım, yazdım DW’nin Conflict Zone programına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye, yargı bağımsızlığı, kayyum atanan belediyeler, medyanın durumu gibi konularda gazeteci Sebastian’ın eleştirel sorularıyla karşılaştı.

Haberin tamamını okumak için tıklayın Fransız yönetmen: Film Kürtlerin bizi IŞİD’den kurtardığını gösterecek Fransız sinemacı ve gazeteci Caroline Fourest’ın IŞİD’e karşı savaşan Kürt kadınlarını anlattığı filmi Türkiye’de tepkiye yol açtı. Yönetmen, bir grup ya da ülkeyi değil, Ezidi ve Kürt kadınları anlattığını belirtiyor. Haberin tamamını okumak için tıklayın Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Silivri'den mesaj var Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 1000 güne yakın süredir cezaevinde olan gazeteci ve yazar Ahmet Altan, DW için 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne yönelik bir yazı kaleme aldı. Haberin tamamını okumak için tıklayın Mardin’de kayyumdan AKP’li bakanlara 600 bin liralık hediye Mardin Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li bakanlara gümüşçüden 600 bin liralık hediye aldığı belgelendi. İlgili bakanlar belgeler hakkında konuşmuyor. Haberin tamamını okumak için tıklayın Kur'an kurslarında istismar: "Cezasızlık politikası var"

Sayıları her gün artan çocuk Kur'an kursları, cinsel istismar vakaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hukukçulara göre, kursu denetlemesi gereken yetkililerin cezasız kalması büyük bir sorun.

Haberin tamamını okumak için tıklayın Krizlerle yakınlaşan iki ülke: Türkiye ve Venezuela Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler Caracas'taki siyasi krizle daha da pekişti. Son yıllarda giderek güçlenen ilişkilerde 2018'de başlayan altın ticareti de önemli rol oynuyor. Haberin tamamını okumak için tıklayın Güneydoğu’nun altı "Göbeklitepe" dolu İnsanlık tarihine dair bilinenleri değiştiren Göbeklitepe, tek değil. Şanlıurfa’daki Karahan Tepe ve Harbetsuvan Tepesi’nde yapılan kazılarda Göbeklitepe benzeri onlarca dikilitaş bulundu. Haberin tamamını okumak için tıklayın Rabia Naz'ın babasının adalet arayışı 11 yaşındaki kızı Rabia Naz’ın intihar değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanan baba Şaban Vatan, mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılacak. Vatan, "Bu yola canımı koydum, kimseden korkum yok" diyor.

Haberin tamamını okumak için tıklayın Erdoğan'ın şikayetçi olduğu Fransız gazeteci: "Diktatör refleksi" Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yok Edici" başlığıyla kendisini kapağına taşıyan Le Point dergisi çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. DW Türkçe'ye konuşan derginin yayın yönetmeni "Bu bir diktatör refleksi" dedi. Haberin tamamını okumak için tıklayın Türkiye'nin bilimsel yayın karnesi zayıf Türkiye'de üniversiteler ve bilimsel yayınların hızlı artışına rağmen, bunların kalitesi tartışma konusu. Dünyada en çok sahte akademik dergi çıkarılan ülkeler arasında Hindistan ve Nijerya ile birlikte Türkiye de var. Haberin tamamını okumak için tıklayın Kanser raporunu açıklayan Şık’a 15 ay hapis cezası Sağlık Bakanlığı’nın kanser araştırmasının bir bölümünü açıkladığı için yargılanan bilim insanı Bülent Şık’a göreviyle ilgili belgeleri açıklamaktan 15 ay hapis cezası verildi. Haberin tamamını okumak için tıklayın Die Welt: Albayrak yatırımcılara rezil oldu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılara yönelik konuşması, İstanbul'daki yerel seçim süreci ve Finlandiya'daki seçim sonucu bugünkü Alman gazetelerinde yer alan yorum konularından.