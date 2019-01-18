2019'un en önemli siber tehditleri

GÖKSEL YILDIRIM - Teknolojinin yeni ürün ve hizmetlerle yayılmasına paralel olarak siber güvenlik alanındaki zafiyetler, saldırı yöntemleri, tehdit aktörleri ve geliştirilen güvenlik çözümleri bu yıl da gündemden düşmeyecek. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde siber güvenlik çalışmalarıyla öne çıkan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin teknolojik düşünce merkezi "ThinkTech" tarafından hazırlanan Siber Tehdit Durum Raporu'nda, bu alanda geçen yılın değerlendirilmesi yapılarak 2019'a ilişkin beklentilere yer verildi. Rapora göre, 2018 yılı boyunca keşfedilen zafiyetler, saldırı yöntemleri, tehdit aktörleri ve geliştirilen güvenlik çözümleri küresel çapta siber güvenlik alanında kat edilen mesafenin hem saldırı hem de savunma kısımlarında bir dengeye doğru ilerlemekte olduğunu ortaya koydu. Her ne kadar savunma alanındaki girişim ve yaptırımların sayısında artış olsa da yıl boyunca gerçekleşen siber olaylar, saldırı kısmının üstünlüğünü koruduğuna işaret etti. Çalışmaya göre, bu yıl "Siber casusluk faaliyetleri ve kritik altyapı güvenliği", "Siber saldırılarda makine öğrenmesi ve yapay zeka kullanımı", "Hizmet olarak suç işleme (CaaS) servisleri", "IoT güvenliği", "Biyometrik güvenlik sistemlerine yönelik saldırılar", "Geliştirilmiş/özelleştirilmiş zararlı yazılımlar", "Fidye yazılım türleri", "Ön tanımlı ve zayıf parola kullanımları" gibi tehditler ön plana çıkacak.

"Kritik altyapıları hedef alan özelleştirilmiş saldırıların ve siber casusluğun artması" bu tehditlerin başında geliyor. Son yıllarda devlet destekli saldırıların yoğunlaşması da dikkate alınarak, bu alanda faaliyet gösteren aktörlerin sayısında artış olacağı, yürütülen operasyonlarda yeni yöntemlerin yanı sıra eski saldırı vektörlerinin de güncelleştirilerek kullanılacağı ve siber casusluk operasyonlarının artış göstereceği değerlendiriliyor. "Makine öğrenmesi ve yapay zeka yeteneklerinin siber saldırılarda kullanılması" başlığı altında, makine öğrenmesi ve yapay zeka yeteneklerinin savunmanın yanında saldırı amacıyla da gündeme geleceği ve bunun sonucunda siber saldırıların yeni bir boyut kazanacağı öngörülüyor. - Kişisel veriler hedefte "Hizmet olarak suç işleme servisleriyle gelen tehlike" kategorisinde, fidye (ransomware) saldırılarında yeniden gündeme gelen CaaS olayının gelişmesi ve hedef cihazlara ransomware ve botnet bağlantısının yanı sıra gamarue gibi zararlı yazılımların da yüklenmesiyle bu alandaki saldırıların artış göstereceği değerlendiriliyor. Ayrıca mevcut CaaS seçenekleri arasında hedefe zarar verme, servis dışı bırakma ve veri sızdırma saldırılarının kişisel verilerin korunmasına yönelik yaptırımlarla ilişkilendirilerek gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Bu yıl "IoT ortamlarını hedef alan saldırılarda artış" bekleniyor. Ransomware saldırılarının yeni hedefleri arasında yer alacağı değerlendirilen IoT platformlarının botnet ağlarına katılma oranları göz önünde bulundurularak, gelecek dönemde bunların sayısında artış olacağı ve IoT cihazlarının botnet kapsamında DDoS ve kripto para madenciliği saldırılarında kullanılacağı öngörüsünde bulunuluyor. - Parmak izi ve iris için ilave güvenlik ihtiyacı "Biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinde oluşacak tehlikeler", 2019'da siber dünyada dikkat edilmesi gereken konular arasında öne çıkıyor. Biyometrik kimlik, giriş sistemlerinde kişiye özgü eşsiz kimlik sağlıyor ve uygulama güvenlik alanında da hızla yayılıyor. Kullanım alanı mobil cihazlardan gizli bilgilerin tutulduğu veri depolarına kadar uzanan bu sistemin geleneksel parolalara göre nispeten daha güçlü ve aşılması zor bir güvenlik sağladığı biliniyor. Bugün kullanılan en popüler güvenlik yöntemleri arasında sayılan biyometrik tanıma sistemleri, makine öğrenmesi yöntemiyle üretilen taklit parmak izleriyle tehdit altında bulunuyor. Akıllı telefonları dahi aldatan ve aynı zamanda birçok kişinin parmak iziymiş gibi davranan taklit parmak izleri veri güvenliğini büyük ölçüde riske sokuyor.