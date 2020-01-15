2019’un favorisi siyah, 2020’ye de damga vuruyor

Kontrast etkisiyle kurtarıcı, özgüvenli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken siyahlar, 2019 yılında hem kadın hem erkek koleksiyonlarının öne çıkan ve en çok tercih edilen rengi oldu. Bu yıl da elbiselerden, pantolonlara, derilerden, çantalara her parçada kendini gösteren siyahlar kombin rahatlığı ve şıklığıyla herkesin gözdesi olacak.

DeFacto’da geçtiğimiz yılın en çok tercih edilen renkler listesinde siyah, en üst sıralarda yer aldı. 2019’da kombin rahatlığı ve şıklığı ile gönülleri fetheden rengi siyah, favori parçası ise Jean pantolonlar, denim kıyafetler, tişört ve jogger’lar oldu.

DeFacto, kadın, erkek, çocuk tüm 2020 Kış Koleksiyonu’na siyahın iddiasını bir kez daha taşıdı. Çekici ve asi deri montlara, rahat ve şık tavrıyla jean pantolon ve jogger’larea, şıklığıyla göz kamaştıran elbiselere, güçlü duruşu ve tutkusuyla gömleklere kadar her parçada yer alan siyah gardıroplarda yerini alıyor.

Yumuşacık dokusuyla kadifelerde, geri gelen kürklerde ve sim detaylı parçalarda tüm iddiasıyla göz kamaştıran siyah, gündüz spor gece ise klasik kombinleriyle fark yaratıyor.

Zamansız ve mekansız siyahlarla hazırlanan 2020 Kış Koleksiyonu markanın tüm mağazalarında ve internet adresinde yer alıyor.

