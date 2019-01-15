HABER

2019'UN İLK CİNAYETİ 2 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLMÜŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

Yılbaşı gecesi Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu Şuayb S.'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı.  Yılbaşı gecesi Zeytinburnu Nuri Ziya Paşa Mahallesi'nde saat 01.25 sıralarında Afganistan uyruklu Şuayb S., tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Haber: Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA)
Yılbaşı gecesi Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu Şuayb S.'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı.
Yılbaşı gecesi Zeytinburnu Nuri Ziya Paşa Mahallesi'nde saat 01.25 sıralarında Afganistan uyruklu Şuayb S., tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Şuayb S. hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 25 yaşındaki S.H.'yi yaklaşık 2 saat içinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.H. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:
----------
(Polis Kamerası)
-Şüphelinin emniyetten çıkışı
-Genel ve detaylar

PARTNERO dava yenidenO dava yeniden
Ailelere 'karne' uyarısıAilelere 'karne' uyarısı
Sanıktan skandal sözler: Peygamberle istişare etmiş!Sanıktan skandal sözler: Peygamberle istişare etmiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sanıktan skandal sözler: Gülen aldığı kararları peygamberle istişare etmiş!

Sanıktan skandal sözler: Peygamberle istişare etmiş!

'Torbacı Nene' için mahkeme kararını verdi!

'Torbacı Nene' olarak biliniyor! İfadesi şaşkınlık yarattı

Son dakika! Konya merkezli 31 ilde askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Şarampolden yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Şarampolden yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Gece yarısı fuhuş baskını! 28 kadın ve 23 erkek yakalandı

Gece yarısı fuhuş baskını! 28 kadın ve 23 erkek....

Diyarbakır'da terör operasyonu! Minareden esrar çıktı

Hepsi minareden çıktı! 'Pes' dedirten görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.