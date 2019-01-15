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2019'un ilk cinayeti 2 saat içinde çözülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

YILBAŞI gecesi Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu Şuayb S.'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı.  Yılbaşı gecesi Zeytinburnu Nuri Ziya Paşa Mahallesi'nde saat 01.25 sıralarında Afganistan uyruklu Şuayb S., tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

2019'un ilk cinayeti 2 saat içinde çözülmüş

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) YILBAŞI gecesi Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu Şuayb S.'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı.
Yılbaşı gecesi Zeytinburnu Nuri Ziya Paşa Mahallesi'nde saat 01.25 sıralarında Afganistan uyruklu Şuayb S., tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Şuayb S. hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 25 yaşındaki şüpheli S.H.'yi yaklaşık 2 saat içinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.H. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

2019'un ilk cinayeti 2 saat içinde çözülmüş

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