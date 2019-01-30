2019’un sağlıklı beslenme trendleri

Yaşanılır bir hayat felsefesiyle yola çıkan QNET’in Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, yeni yılda öne çıkan beslenme akımlarını 5 grupta ele aldı. Sayın, 2019’da yılında süt ve süt ürünlerinin öneminin biraz daha artacağını ve ezberlenmiş bilgilerle oluşturulmuş diyetlerden çok kişiye özel beslenme programlarının öne çıkacağını ifade etti.

“Süt ve süt ürünleri her zaman çok değerli”

Tüm moda diyet akımlarının aksine son dönemde süt ve süt ürünlerinin öneminin tekrar kabul edildiğini belirten Sayın, “Gebelik, emzirme, büyüme, gelişme, menopoz ve yaşlanma, süreçlerinde hep yanımızda olması gereken süt ve süt ürünleri çok ama çok değerli. Sinir iletimi, kas kasılması, kanın pıhtılaşması, kanda LDL kolesterolü düşürmeye ve yağ yakımına yardımcı, kemik ve diş sağlığı gibi önemli görevleri olduğundan hayat boyu beslenmemizdeki yerini koruyacak” dedi.

“Her gün bağırsaklarımız için bir şey yapmalıyız”

“Hipokrat’ın milattan önce 450 yılında ‘Tüm hastalıklar bağırsakta başlar. Bağırsak hastaysa, tüm beden hastadır’ şeklindeki açıklamasını yeni yeni anlıyoruz”diyen Sayın, “Besinler kısmen sindirildikten sonra bağırsaklarda sindirilmeye devam eder. Bağırsakların iç çeperine sıkıca tutunan probiyotikler, toksik maddelere, zararlı mikroorganizmalara karşı bedeni korur. Böylece iç organlarda gelişebilecek sayısız hastalığı önler. 2019’da hepimiz probiyotik besinlerin kıymetinin bilincinde olmalıyız. Düzenli olarak kefir, probiyotik takviyesi yapılmış süt tüketmeliyiz. Tatlı isteği için ise özellikle bozayı tercih edebiliriz” şeklinde konuştu.

Yepyeni ve bambaşka kimyada sağlıklı beslenme destekleri ve ürünleri geliyor

Değişen gıda kimyasına karşı bedeni koruyacak yeni beslenme ürünlerinin piyasaya çıkma olasılığının yüksek olduğu bir dönemin başladığını belirten Sayın, her alanda olduğu gibi yiyecek içecek alanında da yeni gelişmelerin olacağını söyledi.

“Vejetaryen beslenmeye yönelik ürünlere herkesin ilgisi artacak”

“Çevreye çok daha duyarlı, hayvanları ekosistemde önemseyen, bitkilere daha çok yer veren bir akımın ise tam da içinden geçiyoruz ve çok daha dikkat çekecek” diyen Sayın, “Et ve hayvan dokularından üretilen pek çok gıdanın yerini vejetaryen seçenekler alacak. Küresel ısınma ve değişen iklimler, yok olan türler, düşen toprak kalitesi ile neticede insanlar kendinden başka canlılara saygı ve sevgi konusunda çok farklı bir bilinç seviyesine doğru yaklaşıyor” yorumlarında bulundu.

“Kişiye özel beslenme programı olmazsa olmaz”

Kişiye özel beslenme programlarının önemine de değinen Sayın, “Enerjisi kısıtlanmış ya da salt protein üzerine kurulmuş moda akımlar bitti. Bağırsak mikro florasıyla uyumlu kişiye özel beslenme programları, genetik haritasına göre, gelecekte sizi bekleyen hastalıklara karşı koruyucu, önleyici, tedavi edici özellikte kişiye özel beslenme programları revaçta olacak” diyerek sözlerini sonlandırdı.

