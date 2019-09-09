2019'un sekiz ayı yurt dışındaki vatandaşlara hizmet dönemi oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik programları ile yılın 8 ayında yüz binlerce kişiye ulaştı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşına yönelik düzenlenen faaliyetler kapsamında yılın sekiz ayında yüz binlerce vatandaşa hizmet sunuldu.

- Sınırda 500 bin vatandaş karşılandı ve uğurlandı

YTB, sınır ötesinde ve sınır kapılarında kurduğu stantlarda, bir yandan yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşları karşılayıp uğurlarken, diğer yandan da onlara, seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunları çözmede tercüme ve danışmanlık hizmeti vererek destek oldu.

Bu kapsamda YTB tarafından Türkiye ve Sırbistan'da gerçekleştirilen karşılama ve uğurlama programları kapsamında bugüne kadar 50 günde yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı ile temasa geçildi.

- İlk kez sınır ötesinde karşılama

YTB, Türkiye ve Sırbistan içişleri bakanlıkları arasındaki iş birliği çalışmaları çerçevesinde bu yıl ilk kez Sırbistan'ın Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır kapılarında görev yapan Türk polis ekiplerinin yanında Türkçe ve Sırpça bilen, YTB Türkiye Bursları ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile YTB personeli de görevlendirildi.