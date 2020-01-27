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202 yıl hapis cezası olan 17 yaşındaki suç makinesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

Ankara’da Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde özellikle yazar kasalara dadanan ve girdiği iş yerlerinden yüklü miktarda para çalan 17 yaşındaki suç makinesi yakalandı. Hırsızın 6 suçtan mahkemelerce arandığı, ayrıca 202 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

202 yıl hapis cezası olan 17 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Ankara’da Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 7 ayrı iş yerinden özellikle yazar kasaların içerisindeki 15 bin TL civarı para, sadaka kutuları, 10 bin TL değerinde 3 adet laptop ve araç anahtarı çalınması olayıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri suç makinesi olduğu belirlenen 17 yaşındaki hırsızı yakaladı. Hırsızlık büro amirliği tarafından yapılan çalışmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi neticesiyle Y.E. yakalandı. Yakalanan şüpheli Çocuk Şubeye götürüldü.

PASTANE VE KAFE GİBİ İŞ YERLERİNE DADANDI

Zanlının 17 yaşında olmasına rağmen pek çok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Y.E.’nin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Özellikle fırın, pastane, kafe gibi iş yerlerinin cam olan kapılarını zorlamak veya kilidini kırmak suretiyle içeri girip yazar kasalar ve sadaka kutularını çaldığı görüldü. Hırsızın diğer taraftan iş yerinin içerisinde ne kadar para varsa aldığı, akabinde laptop gibi elektronik malzemeleri de çalıp gittiği anlaşıldı. Sık sık cezaevine girmesine rağmen çocuk yaş aralığında olduğu için her defasında geri çıkan Y.E.'nin aynı şekilde hırsızlık yapmaya devam ettiği, bu işi adeta meslek haline getirdiği tespit edildi.

Y.E.’nin kaydına bakıldığında ise hırsızlık makinesi olduğu ortaya çıktı. 106’sı hırsızlık olmak üzere 138 ayrı suç kaydının olduğu, 5 hırsızlık ve 1 hükümlünün kaçması olmak üzere 6 suçtan mahkemelerce arandığı, ayrıca 202 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Y.E. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılarak tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece Y.E. hakkında tutuklama kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Keçiören Yenimahalle hırsızlık

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