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2020-2021 AÖF sınav tarihleri... AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak? AÖF güz dönemi ilk sınav ne zaman?

30.11.2020 08:59 | Son Güncelleme:
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2020-2021 AÖF sınav tarihleri... AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak? AÖF güz dönemi ilk sınav ne zaman?

2020- 2021 AÖF yeni eğitim ve öğretim döneminde koronavirüsten dolayı sınavların online olması bekleniyordu. Açıköğretim Dekanlığından açıklama geldi. 2020- 2021 AÖF sınav tarihleri bu süreçte en çok araştırılan konu oldu. 2020- 2021 AÖF sınav takviminde güz dönemi ilk vize sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020- 2021 AÖF yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı. 2020 -2021 devam ederken adaylar, açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak, AÖF sınavları online mı olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi geçtiğimiz dönem koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı, AÖF Bahar Dönemi vize ve finallerini online olarak yapmıştı. AÖF yaptığı açıklamada, 2020- 2021 eğitim ve öğretim döneminde tüm Açıköğretim fakültelerinde sınavların yine online yapılacağını duyurdu. AÖF sınavlarına girecek adaylar ilk vize sınavlarına hangi konuların dahil olduğunu araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi bu yılda derslerin ilk dört konusundan vize sorularını hazırlayacak. İşte AÖF'nin son dakika online sınav açıklaması ve 2020-2021 AÖF sınav tarihleri...

2020 -2021 AÖF SINAVLARI ONLINE MI?

Açıköğretim sınavlarının koronavirüs önlemleri kapsamında online yapılması bekleniyordu. 2020 -2021 AÖF sınavları online mı olacak araştıran adaylara, AÖF'nin resmi Twitter duyuru hesabından açıklama geldi.
İşte AÖF'den yapılan son dakika AÖF güz dönemi sınavları online olacak açıklaması...

aöf online

2020 -2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021

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